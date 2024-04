Más cambios en el Gabinete: Javier Milei le bajó el rango a un funcionario y creo una nueva Secretaría

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 301/2024 que modifica la Ley de Ministerios y crea una nueva Secretaría, la de Planeamiento Estratégico Normativo, y le baja el rango a la de Prensa, a cargo de Eduardo Serenellini, que ya no formará parte de las reuniones de gabinete. "Decisión de Karina", fue la respuesta que MDZ obtuvo al preguntar en el Gobierno por qué el decreto establece que "se adecúe el rango y jerarquía del titular de la Secretaría de Prensa".

Serenellini nunca terminó de afinar su relación con los demás personajes que integran el área de comunicación del Ejecutivo, como por ejemplo, la Subsecretaría de Prensa y la Vocería Presidencial. A pesar de ello, el periodista desembarcó en Casa Rosada luego de las idas y vueltas que se presentaron con la renuncia de Belén Stettler, la mujer que había sido elegida para llevar a cabo las funciones que ahora tiene Serenellini.

Se suponía que esta mañana el conductor estaría presente en la reunión de Gabinete de todos los martes y jueves, como también lo indicó la gacetilla de prensa del Gobierno. A pesar de ello, más tarde esa minuta se modificó y Serenellini ya no se encontraba entre los participantes.

Según pudo confirmar este medio, de ahora en más el secretario de Prensa tendrá las mismas funciones que antes, pero dejará de tener rango de ministro, con todos los beneficios que eso incluye. Así lo explica el artículo 2° del decreto 301, que modifica el artículo 10° de la Ley de Ministerios y determina que solo las "personas a cargo de las Secretarías General y Legal y Técnica, dependientes de la Presidencia de la Nación, tendrán rango y jerarquía de Ministro".

El decreto no solo reforma los atributos de Serenellini, sino que también crea la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo para sumarla al organigrama que se compone por la de Prensa, la de Legal y Técnica y la General y que se encargan de las “tareas necesarias” para permitir las actividades del presidente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confesó en su habitual conferencia de prensa que aún no está definido quién será la persona titular del área, y explicó que sus funciones tendrán que ver con "la modernización del Estado en materia normativa". Desde la Secretaría Legal y Técnica, hasta el cierre de esta nota, aún no dieron explicaciones sobre qué tareas ejercerá la nueva incorporación, aunque se sabe que tendrá que ver con derecho administrativo y que no compartirá competencia con las responsabilidades del secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo.

Serenellini dejará de participar de las reuniones del Gabinete de Ministros.

Punto por punto: qué modificaciones hace el decreto sobre la Ley de Ministerios

El artículo 1° del decreto 301/2024 sustituye el artículo 9° del Título III de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (que explica que cada Ministerio podrá proponer al Ejecutivo la creación de Secretarías o Subsecretarías que crea necesarias según las exigencias de su área) y ahora lo modifica aclarando que "las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las Secretarías Presidenciales: General, Legal y Técnica, De Planeamiento Estratégico Normativo y de Prensa".

"Las Secretarías enunciadas precedentemente asistirán al Poder Ejecutivo Nacional en forma directa. Análoga asistencia prestarán las demás Secretarías y organismos que el Presidente de la Nación cree al efecto, sin perjuicio de sus facultades de modificación, transferencia o supresión de dichas Secretarías y organismos", agrega.

Por otro lado, el decreto que se publicó determina que se cambie el artículo 10 de la Ley de Ministerios, que explica que las tareas que tienen que ver con el área de presidencia serán atendidas por Planeamiento, General, Información del Estado, Información Pública, Cultura y que sus titulares tendrán el rango de Secretarios de Estado, asistiendo al presidente y actuando bajo su dependencia directa. De ahora en más, con este nuevo cambio, el presidente "determinará las funciones específicas de cada Secretaría y organismo presidencial". También advierte que "las personas a cargo de las Secretarías General y Legal y Técnica, dependientes de la Presidencia de la Nación tendrán rango y jerarquía de Ministro".

Cabe destacar que las medidas que se oficializaron por decreto tienen carácter "impostergable para la gestión de Gobierno".