Paulino Rodrigues: "El Gobierno recoge las ideas económicas de los 90' y aplica las tesis políticas del kirchnerismo"

La semana pasada, el Gobierno nacional reactivó las conversaciones presenciales con los gobernadores de Juntos por el Cambio para encaminar una negociación clave que busca impulsar nuevamente la Ley Bases en el Congreso. El resultado que obtenga el paquete de leyes marcará el camino de la era de Javier Milei. Algunos mandatarios apuntan a que JxC apoyará las medidas del gobierno libertario en el recinto.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el periodista Paulino Rodrigues advirtió que "Milei ha trazado la lógica política sobre que los que están por el cambio están con él, los que están contra el cambio están frente a él y todo lo que está contra el cambio, como el kirchnerismo y todo lo que se le parece, termina siendo absorbido por esa dinámica que particularmente parece un parámetro de la historia política, ya no del futuro ni del presente. Entonces, creo que ahí tiene todas las de ganar en términos comunicacionales".

"Va a ser difícil para los sectores más díscolos, que inclusive apoyan el cambio pero que les gustarían modificaciones en el articulado de lo que va a llegar a la Cámara de Diputados esta misma semana, y establecer ahí disquisiciones, planteos o modificaciones parciales. Va a terminar todo demasiado engorroso porque ya hay un antecedente de rechazo, con esa misma lógica, que llevó a Javier Milei a potenciarse en cuanto a la solidez, por lo pronto y en el corto plazo, de la relación con la gente. Ahí veo poco margen para que Juntos por el Cambio haga otra cosa", agregó.

En un sinceramiento, el periodista mencionó que "el hombre es el único que tropieza dos veces con la misma piedra, puede ocurrir que al gobierno le pase, pero es lo que Francos viene advirtiendo puertas adentro y es lo que está dejando traslucir. Es muy interesante que Guillermo Francos tenga reuniones con el sector empresario y los distintos ámbitos de la política, y a todos les pide exactamente lo mismo, ayudarlo en la idea de que el gobierno comprenda la verdadera dimensión y magnitud de una buena negociación. El ministro negociador pide al resto que oficie de vocero para que el Gobierno gane esa línea, no la otra más dura y radicalizada".

Paulino Rodrigues.

"Es otra línea no sé si la que quiere Javier Milei, no me consta, pero sí tengo claro que es lo que Santiago Caputo y eventualmente Karina Milei maduran, y que termina muchas veces pulseando al final del camino, que es la idea de que la negociación tiene sus límites, la claudicación de lo que creen que son las ideas más importantes. Creo que ésto es con un nivel de ortodoxia muy alto para un gobierno que tiene minoría y que la heterodoxia, como está demostrando en la política económica, debería ser su hoja de ruta", sostuvo.

Por último, señaló que "acá empezó a gestarse una lógica muy parecida a la construcción narrativa y de relato que el kirchnerismo supo tener desde otro lugar y desde otro ángulo. Parecería que el Gobierno recoge las ideas económicas de los 90' y aplica las tesis políticas del kirchnerismo. Podría salirle bien, pero también las cosas pueden tener un margen de error, el Presidente no se permite pensarlo, no está ni bien ni mal, puede esbozarlo de esa forma, pero lo que no puede hacer es enojarse".

