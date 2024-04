Nuevo régimen salarial para médicos: cuándo se trata y por qué se opone Ampros

El plan de salud que Alfredo Cornejo presentó en la Legislatura -junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Salud Rodolfo Montero- ha avanzado en ambas cámaras casi sin objeciones hasta ahora, que se está tratando el nuevo régimen para profesionales médicos que incluye un tema clave: el salario. El mayor opositor hasta el momentos es el gremio de Ampros.

El plan de salud se ha tratado en 14 reuniones de comisión conjunta. (Prensa Legislatura)

Esta mañana continuó el tratamiento en la comisión conjunta y se hizo oír la voz de los profesionales. “Todavía lo estamos tratando en comisión y escuchamos a profesionales de la salud. Estuvieron presentes cerca de 10 profesionales, se hicieron consultas y había gente del Ejecutivo para contestar dudas. Ese fue uno de los pedidos de la oposición y se tomó”, explicó el presidente de la comisión, Abel Freidemberg.

“Mañana se tratan en el recinto tres proyectos: la ampliación de la agencia de productos médicos, investigaciones farmacológicas y la matriculación”, agregó.

El senador Abel Freidemberg.

Por su parte, la presidente del bloque Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, pidió celeridad en el tratamiento durante la reunión. “Teniendo en cuenta que hace más de un mes y medio que estamos con este expediente, mi propuesta concreta es proponer que tenemos hasta el miércoles que viene para recibir las modificaciones que muchas ya han sido tomadas y avanzar en el tratamiento porque ya no podemos seguir dilatando más esto, porque ya no tiene mucha más información que recuperar”, dijo la senadora esta mañana.

“Llevamos 14 reuniones de comisión conjunta tratando el plan de salud, el Ejecutivo ya presentó todos los proyectos, hemos escuchado a todos los sectores, tenemos que avanzar en las propuestas de la oposición y la letra definitiva”, aseguró en diálogo con MDZ.

Desde el oficialismo tienen confianza en la sanción definitiva de la iniciativa porque ninguno de las asociaciones profesionales que participaron esta mañana se opuso al proyecto. “Solo Ampros se opone de forma inconcebible, dicen que el tratamiento en la comisión ha sido antidemocrático y ellos han participado al menos 3 veces”, señaló Eisenchlas.

Con respecto a la fecha probable de tratamiento en el recinto, la senadora fue tajante: “No hay premura”. “Vamos a llevarlo al recinto cuando haya acuerdo de los bloques. Después de sumar los aportes, decidiremos en labor parlamentaria. Se trata de un cambio importante que jerarquiza a los médicos y es optativo. Podrán pasar el régimen actual, al nuevo y si quieren volver deberán esperar un año”, detalló.

La senadora Natacha Eisenchlas

Además, Eisenchlas dijo que se accederá por concurso a los nuevos cargos, tal como se hace en la actualidad, y que no esperan un pase masivo al nuevo régimen porque estará sujeto a las vacantes disponibles.

Por qué se opone Ampros al nuevo régimen salarial

Para Ampros, hay dos puntos clave en el nuevo régimen para profesionales médicos a los que se oponen: el proyecto deja muchos vacíos o grises que luego reglamentará el Ejecutivo y si la iniciativa se aprueba como está ahora, los trabajadores perderán derechos adquiridos a través de paritarias.

“Todo incremento salarial siempre es bienvenido, más en esta época. Los aumentos salariales no deben hacerse a costa de logros gremiales. No hemos podido participar mucho en la comisión y el proyecto no se puso a consideración del sindicato antes de llevarlo a la Legislatura”, explicó el vocal de Ampros, Orlando Huser. Ampros tiene dudas sobre la reglamentación de la ley.

Entre los derechos laborales que se ven afectados con la redacción actual del proyectos, el sindicato de profesionales de la salud ha detectado al menos tres retrocesos:

se quitan 5 días de vacaciones que son explosivos para el personal que realiza atención directa con los pacientes

dejan de existir los 6 días de licencia por razones particulares

pasan de 15 a 10 los días de licencia para participar en congresos

en el régimen sancionatorio desaparece la figura del sindicato como veedor

“El nuevo régimen tiene en cuenta la productividad y la cantidad de horas de trabajo. Entonces nos vamos a encontrar a dos personas cumpliendo el mismo servicio pero con distintos salarios. Esto va contra el principio de igual tarea, igual remuneración”, dijo Huser.

“La figura del contratado sigue existiendo y tampoco se sabe a qué va a pasar con los que se cambien de régimen y después quieran volver al sistema anterior. Si eran contratados y no cumplen con los objetivos, van a quedar afuera del sistema público”, agregó.

Además, desde Ampros insistieron en que ya hay una legislación vigente que contempla el trabajo de los médicos de una forma progresiva. “El aumento salarial no será para todos, será para los que accedan a las vacantes. En el fondo hay un tema de presupuesto”, cerró Huser.