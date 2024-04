"Las Heras gate": el motivo por el que se suspendió la declaración de un imputado clave

Estaba previsto que este lunes a las 15.00 horas prestara declaración en el Polo Judicial Osvaldo Oyhenart, uno de los principales imputados en la causa por el desvío de fondos de la cooperativa Manos a la Obra, que tiene como protagonistas, a su vez, al exintendente de Las Heras Daniel Orozco y a la exsecretaria de Gobierno del municipio y diputada provincial recientemente suspendida de su banca, Janina Ortiz. Sin embargo, la audiencia fue corrida a último momento a pedido de la defensa -encabezada por Martín Ríos- debido a "un turno médico" de Oyhenart "por una dolencia que padece". La jornada se retomará el 15 de abril a la misma hora.

La ampliación de la declaración indagatoria se da en el marco de la causa que se inició a raíz de un audio en el que el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, aseguraba que manejaba una cooperativa de trabajo en la que podía nombrar gente de forma discrecional.

A partir de esto, se inició una investigación y el Ministerio Público sostiene que "en virtud de las distintas acciones desplegadas por los imputados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas".

Según consta en la causa, "Mario Daniel Orozco-, la secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el subsecretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el exsubdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) 'Moco'; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas".

Como contó este diario, en otra instancia del proceso judicial, Oyhenart negó haber cometido delitos y apunta a que él recibía órdenes de sus superiores, es decir, de Orozco y su esposa la exsecretaria de Gobierno y actual diputada Ortiz. Además, declaró que el audio que se hizo público donde ofrece trabajo en una cooperativa a una mujer sin necesidad de cumplir funciones es de "dudosa procedencia" como así también testigos presentados en la causa. En las declaraciones judiciales, Oyhenart también se defendió por el audio que se hizo público en el que le confiesa a una mujer que tiene a cargo una cooperativa donde puede hacer contratos de trabajo sin necesidad de que esa persona se presente a trabajar. Sostuvo en la declaración que el audio es de "dudosa procedencia".

Janina Ortiz fue suspendida de su banca como diputada provincial luego de que así lo resolviera la Cámara baja de la Legislatura con 34 votos a favor, 4 abstenciones y 9 en contra. El pedido de suspensión contra Ortiz fue impulsado por "indignidad", en los términos del Artículo 91 de la Constitución de Mendoza. Se la acusa de no allanarse a la Justicia en el marco de las dos investigaciones judiciales en su contra por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones agravadas mientras se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Las Heras.

Ortiz está acusada de participar en el direccionamiento millonario de fondos públicos hacia una cooperativa de trabajo durante su gestión como funcionaria municipal. También se la investiga por delitos de coacciones, luego de que una empleada la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.

En lo que refiere a la expectativa de la defensa de Ortiz acerca de la declaración de Oyhenart, la abogada defensora Elena Quintero -antes de que se comunicara la postergación- sostuvo en diálogo con MDZ: "Hace tiempo que quiere declarar. La figura del arrepentido no existe en Mendoza porque no adhirió al a ley a nivel nacional. lo que el pueda declarar queda en el marco de su declaración indagatorio como medio defensivo. Hay que ver si lo que el dice puede verificarse con pruebas o no... Si no, queda en el marco de las conjeturas que pueda hacer con su defensor".

En tanto, desde la defensa creen y anticipan que, esta vez, Oyhenart "puede que le tire responsabilidades a Janina y no tanto a Daniel Orozco". "Lo que diga un imputado no me preocupa tanto porque puede mentir. En el expediente no existen pruebas contra Janina", sumó Quintero.

Por otro lado, se dio a conocer que el martes será el turno de Adrián "Moco" Pérez, quien también deberá declarar ante la Justicia. Será la primera vez que hablará y resulta ser una pieza clave en la investigación por ser señalado como participe necesario en el direccionamiento de fondos de la cooperativa.

Sobre este punto, la letrada que defiende a Janina Ortiz aseguró: "Va a ejercer su derecho de defensa y vamos a a tener la verdad de la causa. Va a aportar datos de cómo era el funcionamiento de la cooperativa. El cambio de abogado responde a que no lo han dejado declarar. Antes el abogado de Pérez lo pagaba Oyhenart. Creemos que se cansó de no poder defenderse". Janina Ortiz. Foto: MDZ.

Movimientos en Las Heras

Este último jueves se llevó adelante una inspección judicial en la Municipalidad de Las Heras por el posible desvío de fondos municipales a través de la Cooperativa Manos a la Obra.

La inspección ocular que realizó fue ordenada por el fiscal Juan Tichelli y contó con la presencia del fiscal Alejandro Iturbide. Además, participaron abogados de las partes y también testigos que fueron citados en la causa. Entre otras dependencias ingresaron a la intendencia, y los despachos de Gobierno, Contaduría y Hacienda, entre otros.

Según pudo confirmar MDZ, el objetivo fue recabar información puntual que había surgido en la investigación de la causa para reconstruir los hechos. Sobre todo, dilucidar cómo era el proceso de conformación de los expedientes para determinar responsabilidades. Por eso, a partir de las 9 de la mañana varios empleados se sorprendieron por la presencia de integrantes del Ministerio Público Fiscal y abogados, entre los que se encontraba María Elena Quintero, abogada de la diputada Janina Ortiz.