La oposición “arde”, por una nueva coproducción cinematográfica del Gobierno de Axel Kicillof

Hay un axioma de la política, que dice “el kirchnerismo siempre redobla la apuesta” y es algo que cumple al pie de la letra el gobernador Axel Kicillof que, lejos de apaciguar los ánimos, siempre sube la apuesta.

Tras la polémica generada por la película, próxima a estrenarse, del ministro de Salud bonaerense Nicolas Kreplak sobre el manejo de la Pandemia, que generó una batería de pedidos de informes de los bloques opositores que quieren saber si el film se financió con fondos públicos; ahora el ministerio de Mujeres de la provincia de Buenso Aires, conducido por Estela Díaz, anuncio en la red social “X” el lanzamiento de la serie "ARDE: la llama de los feminismos bonaerenses”.

La novedad de un segundo film provocó otro foco de conflicto con la oposición, que acusa al gobernador Kicillof de “patinarse” los recursos de los bonaerenses en producciones fílmicas de propaganda política.

Cuenta oficial de "X" del Ministerio de las Mujeres bonaerense, donde publicitan la serie

La serie "ARDE: la llama de los feminismos bonaerenses”, es una coproducción entre la productora Ponchosauer y el gobierno bonaerense. Consta de 15 capítulos, a los que se puede acceder desde la página oficial del ministerio de Mujeres bonaerense; es una miniserie que “recupera las trayectorias de mujeres y diversidades, de diferentes generaciones y procedencias, que transforman el territorio de la provincia de Buenos Aires desde una perspectiva feminista”, según consta en la promoción del material fílmico en el hilo de “ X” del ministerio de Mujeres.

Por lo que, desde la oposición, al igual que con la película de Kreplak “Pandemia: Gestionar lo desconocido”, cuestionaron al gobierno de Kicillof por la utilización de recursos públicos en la coproducción de la mini serie.

El jefe de la bancada PRO en el Senado bonaerense, Alejandro Rabinovich salió con los tapones de punta contra el ejecutivo provincial: “Los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen que saber en qué se la está patinando Axel Kicillof”.

El legislador amarillo en diálogo con MDZ dijo que presentará un pedido de informes para saber si el ministerio de Mujeres destino fondos, recursos, equipos técnicos y aporto personal para la realización de la serie

Rabinovich, remarcó que no tiene problemas en que se haga un documental sobre las mujeres, siempre que se aclare “si el ministerio de Mujeres paga el sueldo a una persona que maneja las cuentas para que pida que vayan a ver ese contenido subido a la web de la provincia. Está poniendo recursos y tiempo de los empleados estatales. El error es que el kirchnerismo piensa que el Estado está al servicio de ellos, cuando en realidad está al servicio de los vecinos”.

En cuanto a si la coproducción de la serie figuraba en el presupuesto ministerial, el titular de la bancada PRO en la Cámara Alta provincial respondió que “si está o no en el presupuesto no es el punto, el punto es que los vecinos de la provincia de Buenos Aires deben saber que el dinero, el tiempo del empleado estatal y los recursos públicos se están yendo en esos 15 capítulos, en la película de Kreplak y en impedir que el festival de cine de Mar del Plata lo financien privados.

Asimismo, agregó que “necesitan el Festival de Cine para pasar las películas, la de Kicillof es una manera comunista de pensar que el Estado debe producir el material audiovisual financiando los espacios donde proyectarlos”.

En tanto, Rabinovich defendió la inversión privada en uno de los festivales de cine más importante del país: “Si impiden que el festival de cine de Mar del Plata se financie con privados, están pidiendo que se financie con impuestos a los vecinos”.

Por su parte la diputada radical Alejandra Lorden, vicepresidente tercera de la Cámara Baja bonaerense, integrante de la comisión de Mujeres dijo a MDZ que “está bien que el ministerio de las Mujeres trabaje el tema del feminismo, para eso está”. Diputada UCR +Cambio Federal Alejandra Lorden, vicepresidente tercera de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Inmediatamente, aclaró: “Lo que no está bien es que Kicillof destine fondos para hacer películas cuando en realidad los bonaerenses tienen otras necesidades, como una educación de calidad, combatir la inseguridad, mejorar el sistema de salud o que IOMA garantice las prestaciones. Entonces no es prioridad para la provincia de Buenos Aires financiar películas ni de feminismos, ni de vacunas, ni de nada”, sostuvo la legisladora boina blanca.

“Después el gobernador dice que los recursos no alcanzan, hay que priorizar las cosas. Si nos sobraran recursos tal vez se podría hacer películas, siempre contadas objetivamente y no sesgadas. Pero el tema es que la provincia de Buenos Aires esta con necesidades muy importantes, han aumentado considerablemente los impuestos a los bonaerenses como para que después se vea que los recursos son volcados en cosas que no son prioridades en este momento”, finalizo la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Alejandra Lorden.

Así las cosas, no causaría sorpresa alguna que en el transcurrir del año otros ministerios de la provincia de Buenos Aires publiciten en sus cuentas oficiales el lanzamiento de diferentes contenidos fílmicos, de financiamiento poco transparente.