Javier Milei desautorizó a un diputado de LLA y afirmó que Cristina "ya fue"

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó el estudio de Neura para participar de una extensa entrevista en el programa de streaming conducido por Alejandro Fantino. Milei se mostró en desacuerdo con los dichos del diputado Bertie Benegas Lynch, quien el domingo generó polémica al sostener que no cree en la obligatoriedad de la educación.

"Es una frase absolutamente desafortunada", afirmó aunque también aclaró que la frase fue sacada de contexto y apuntó contra la periodista Romina Manguel, conductora del programa radial donde el economista hizo sus declaraciones.

"Es una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes. Lo que quiere es destruir nuestro espacio", agregó. De todas formas, el presidente recalcó que no comparte la visión del legislador libertario.

"Es un error de Bertie haber ido a ese lugar, acá lo que hay que entender es que también los periodistas juegan para destruir. Entonces, no tenés que darles notas porque no les interesa saber qué pensás sino ver que definición te sacan para hacer daño. Eso los termos lo entienden, los liberales en ese sentido son más ingenuos", expresó.

En otro tramo de la charla, el líder de La Libertad Avanza arremetió contra la oposición y subrayó que "los K entienden mejor la lógica del poder",

"Entienden que si todos pegan juntos y en el mismo lugar, les sirve. Nosotros estábamos del otro lado y decíamos que eran unos cabeza de termo, pero en realidad entienden que vos tenés el poder y te lo van a querer sacar”, disparó.

Asimismo, también apuntó contra su predecesor, Alberto Fernández, al señalar que "el Gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero". "En diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario. A mí me podían cuadruplicar la base monetaria en un día", recordó y añadió: "Me dejaron una bomba para que me vaya en enero. También dijeron que me hacían caer en semana santa".

Milei, duro contra el Estado y esperanzado sobre la recuperación de la economía: "Vamos a bajar la inflación"

Luego, Milei definió en duros términos al Estado al tildarlo de "nuestro enemigo". "Es algo que pienso hace más de 10 años. El Estado es una organización criminal y violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. Así que sí, el Estado es el enemigo", justificó.

Respecto al terreno económico, el libertario reveló que él tomó la decisión de sincerar el tipo de cambio: "¿Sabes quién tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pongamos en 600? Yo. Cuando yo hablo con (Luis) Toto Caputo, le digo ´poné el tipo de cambio en 800´".

"Nosotros nos paramos arriba de la cantidad de dinero, cerramos el déficit fiscal y empezamos con el saneamiento del Banco Central”, insistió. Por último, el mandatario fue optimista y aseguró que "el 70% de los argentinos no tienen dudas" de que el Gobierno va a bajar la inflación.

"Yo estoy súper convencido, no tengas dudas, la vamos a bajar. El 75% entiende que estamos peor; eso es importante saberlo. Ahora, cuando nosotros asumimos, solo el 20% de los argentinos creía que en 6 meses íbamos a estar mejor. En enero, el 30% creía que íbamos a estar mejor. Hoy el 50% cree que de acá a 6 meses estamos mejor, y tienen razón", cerró.

En ese sentido, se mostró confiado con el rumbo descendente del índice de precios al consumidor: "Cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, la inflación se va caer como un piano la inflación".

Respecto al futuro del Gobierno en las elecciones de medio término, el jefe de Estado también fue contundente al opinar que el oficialismo logrará una mejor performance que en las elecciones presidenciales. En ese sentido, afirmó que "Cristina Kirchner ya fue, no va a volver más", y argumentó en ese sentido que tiene una intención de voto "del 20%"