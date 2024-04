Alivio para deudores: eliminan la tasa UVA en Mendoza

Hoy entró en vigencia en Mendoza un cambio clave: se elimina la llamada tasa UVA para calcular los intereses en las obligaciones de dar dinero, que incluyen demandas judiciales. La Legislatura había sancionado en marzo la ley y hoy fue promulgada.

Por el impacto de la inflación, la tasa UVA había encarecido todos los procesos y tuvo un efecto contrario al buscado: aumentó la litigiosidad y las demoras porque "generaba una nociva conveniencia" por los elevados montos que se generaban de intereses.

En marzo la cámara de Senadores había aprobado por unanimidad la modificación de esa ley, la Ley 9041. Ahora se estableció un nuevo parámetro para calcular los intereses y será en base a las referencias dadas por el Banco Nación. "A falta de acuerdo entre las partes o ausencia de otra ley especial aplicable al caso, las obligaciones de dar dinero tendrán una tasa de interés moratorio equivalente a la Tasa Nominal Anual de préstamos de libre destino hasta 72 meses para personas que no son clientes del Banco de la Nación Argentina, la que se calculará desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago", establece en nuevo régimen. "Para el caso de que las sumas adeudadas fueran exclusivamente por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Libro Segundo, Título IV, Capítulo Segundo, Sección Primera del Código Civil y Comercial de la Nación, se aplicará la tasa de interés por préstamos personales de moneda nacional al sector privado no financiero, a más de ciento ochenta (180) días de plazo, que informa el Banco Central de la República Argentina. El carácter alimentario de las sumas adeudadas no podrá extenderse más allá de lo establecido en las normas citadas anteriormente", agrega.

Los propios legisladores habían admitido que la tasa UVA había exacerbado la industria del juicio y que hacían de imposible cumplimiento los pagos. Además, se advirtió que era ilegal porque la indexación está prohibida.