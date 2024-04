La receta de Javier Milei para desconcertar a todos

Javier Milei avanza. Nadie tiene claro si lo hace aplicando un plan maestro, donde se articula lo económico, lo comunicacional y lo político, o si simplemente se trata de un avanzar como una topadora sin medir demasiadas consecuencias. Lo que está claro es que avanza. Y eso desconcierta a todos. Gobernadores, opositores aliados, dialoguistas, extremos, sindicalistas, jueces, todos intentan, con dificultades crecientes, entender cómo pararse en el nuevo escenario político.

La receta del presidente se vuelve cada vez más clara: avanzar con la lógica del hecho consumado. Es decir, sus propuestas son las que marcan el rumbo (a lo sumo con algunas correcciones) y no hay marcha atrás. Y si no lo logra, y gana la oposición en el Congreso, la culpa es de la casta.

Este sábado, en la conferencia en la AynRandCon 2024, Milei lo explicó con claridad. “Lo más importante es que tengas claro a dónde querés ir”, empezó. Y graficó: “Si a mi se me cruza una piedra en el camino o la salto, la esquivo o directamente la rompo con la motosierra”. Y terminó siendo más concreto aún. “Y lo más importante de todo es la convicción. No hay nada que te frene. A mi no me importa lo que haga el Senado o la Cámara de Diputados, nosotros hoy gobernamos con una política que pone palos en la rueda y, a pesar de todo eso, lo estamos logrando”.

Un ingrediente clave de la receta Milei es el sentido común. Habla utilizando siempre un mensaje llano, a pesar de apelar a tecnicismos económicos es entendible por cualquiera que lo escucha. Choca así con el “sentido común de la política”. No hay “plan integral”, “articulación de sectores”, “solución de fondo” u otros discursos que le salen casi de memoria a los políticos.

En la AynRandCon sacó a relucir también este planteo, basado sobre todo en que su idea es decir siempre la verdad. Ante la pregunta de por qué la gente lo sigue apoyando a pesar de la situación económica respondió: “Porque les dije la verdad, no están acostumbrados a que los políticos les digan la verdad”. “Digo lo que pienso. Y peor, hago lo que digo”, resumió, llano.

Además, enumeró los logros macroeconómicos de su gestión y aseguró que está viendo “que hay motivos para estar optimistas, y esto se construyó diciéndole la verdad a la gente”. “Expliqué que durante un tiempo la íbamos a pasar mal y esa es la base para salir adelante. Está pasando lo que dije que iba a pasar y eso refuerza la confianza”, analizó.

Milei: "No me importa lo que haga el Senado o Diputados"

Esta semana se sumaron más encuestas que ratifican que el respaldo a Milei se mantiene inalterable o incluso sube. Según la consultora RDT, la imagen positiva creció de 54,3% a 55,7% en dos meses. Y encima la desaprobación de la gestión cayó de 41 a 36. Hasta los encuestadores están desconcertados. Nunca nadie pensó que semejante ajuste económico se podía llevar adelante sin pagar costos políticos.

La pregunta del millón, no obstante, es hasta donde aguanta el clima social. ¿Logrará la economía pegar la vuelta y dar claras muestras de alivio en los bolsillos a tiempo? Ese es el interrogante que tiene en vilo a la dirigencia. Si la micro no mejora es probable que obligue a Milei a tomar decisiones que puedan lastimar el rumbo fiscal, con efectos indescifrables en la macroeconomía. Los mercados que hoy celebran las medidas fácilmente se pueden dar vuelta si olfatean problemas.

Todos desconcertados

Ante este escenario, el consenso general es que la aprobación de la ley bases renovada y el paquete fiscal requiere algo más que topadora. Diálogo, negociación, muñeca política, todo con dos objetivos claves: primero, clarificar el sendero fiscal y garantizar recursos para sostener el superávit, y segundo, dar señales de gobernabilidad a todos los actores económicos que lo esperan con ansias.

En ese punto, los gobernadores son los primeros que se muestran desconcertados. Sobre todo los de Juntos por el Cambio, que coinciden en la necesidad de avanzar con ambos proyectos y que, en líneas generales, consideran que el rumbo planteado es el correcto. Por eso no logran entender porque días antes de la última reunión en Casa Rosada, el gobierno sacó un decreto limitando el reparto de fondos a las cajas previsionales no traspasadas a la Nación en los 90. Los gobernadores de JxC se mostraron positivos tras la reunión en Rosada, aunque dejaron la negociación abierta. Foto: Prensa Interior.

De la reunión del jueves salieron todos con mensajes positivos, sosteniendo que había unanimidad en el apoyo a la ley, al paquete fiscal y al Pacto de Mayo. Pero todos diciendo que todavía faltaba ver la letra chica. Eso es lo que se va a empezar a resolver desde este lunes. ¿Garantizan los votos los gobernadores? Ya todos saben que los 129 de diputados no dependen todos de ellos. Por eso el rol de los jefes de bloque será clave.

El PRO, fuera de La Libertad Avanza, es el único espacio que garantiza todos sus votos. Ese alineamiento, de todas formas, no deja de generar desconcierto en el partido que en pocos días pasará a presidir Mauricio Macri. La idea de un pacto se enfrió y a futuro nadie sabe cómo terminarán jugando en el armado electoral. “El PRO es el que está más complicado”, dicen en el radicalismo. Razonan que si a Milei le va bien, el partido amarillo tendrá dificultades para no quedar absorbido dentro de La Libertad Avanza, y que si le va mal pagarán el costo político.

En ese esquema, hay dirigentes que no esconden su acercamiento a Milei, sin esperar un acuerdo formal. Más allá de Patricia Bullrich y sus más cercanos, otros como Diego Santilli, Cristian Ritondo o María Eugenia Vidal no titubean a la hora de mostrarse como oficialistas. Para otros, como Jorge Macri, ya empieza a ser incómoda la posición; es de los gobernadores más cercanos pero no recibe ni medio gesto por parte del gobierno nacional. Martín Lousteau busca diferenciarse del gobierno. Otros radicales se molestan. Foto: Prensa Diputados.

En el PRO, no obstante, miran a sus ex aliados de JxC y consideran que están mucho más complicados que ellos. Es que el macrismo tiene dudas respecto a la estrategia política, pero en el radicalismo la disputa interna es por el posicionamiento. El presidente del partido, Martín Lousteau, está convencido de que el lugar es de diferenciación. Hoy no parece haber lugar para un espacio de oposición no peronista, sobre todo si Milei se mantiene firme. “Hay que construirlo”, razona el senador con sus correligionarios. Sin embargo, otros sectores importantes del partido rechazan esa posición. No están conformes con algunas decisiones del presidente, pero creen que el rumbo es el indicado y que esa es la postura también de sus votantes. Claro, no es lo mismo el votante de Alfredo Cornejo, en Mendoza, o Gustavo Valdés, en Corrientes, que el de Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires.

De todas formas, tanto en el PRO como en la UCR los que se imaginan acercándose a La Libertad Avanza se preguntan lo mismo: ¿habrá lugar para un entendimiento electoral o la topadora Milei impondrá sus candidatos en sus propios territorios? Y si llegado el momento no cede lugares, como viene haciendo con Macri en el gabinete nacional, o con los gobernadores, que en ambos casos sienten que apoyan y poco y nada reciben. Puro desconcierto.

También el peronismo

En el peronismo no están mucho mejor. Tienen más definido el rol de opositores aunque también con muchas diferencias internas sobre cómo posicionarse. Ya no es solo lo que pasó durante el gobierno de Macri, cuando los gobernadores peronistas se sentaron en la mesa de negociación y recibían fondos a cambio. En este caso también ven que Milei tiene buena llegada a su propia base de votantes. ¿Se van a oponer a todo y correr el riesgo de que si el presidente tiene éxito económico queden completamente en la vereda de enfrente? Ya se empiezan a ver diferencias entre los más duros, como Axel Kicillof (PBA), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) o Sergio Ziliotto (La Pampa), con otros más dialoguistas como Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago) o el más cercano Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Para colmo, la falta de liderazgo hace que cada sector atienda a su juego. Sergio Massa se mantiene silencioso y Malena Galmarini es la que baja una línea. “La gente se hinchó las pelotas de nosotros”, dijo la semana pasada en relación al peronismo. Cristina Kirchner habla poco y nada, pero observa. Este sábado mandó un mensaje de audio a un plenario de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella. “La oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo incomprensible no debe ser desde el dogmatismo también o el consignismo”, expresó. Razonó que las políticas de Milei ya fracasaron y aseveró: “Eso nos debe obligar a nosotros a analizar lo hecho y repensar estrategia y políticas en términos de presente y futuro”. La nada misma. Sentido común político. Cristina Kirchner dejó este sábado un mensaje para la militancia. Foto: X Mariel Fernández.

Cristina y compañía deben definir qué hacen con las nominaciones a la Corte Suprema. Si aceptan la negociación de aprobar el tándem Ariel Lijo (con el que estaría de acuerdo) y Manuel García-Mansilla (con marcadas diferencias ideológicas) o rechazan todo. Para la exvicepresidenta aceptar a los candidatos propuestos significaría asumir dos problemas. Por un lado, abandonar la bandera de la paridad de género. Y por el otro, el empoderamiento de Lorenzetti en la interna de la Corte Suprema, algo que no debe ser celebrado por Eugenio Zaffaroni, uno de sus juristas predilectos. ¿Banderas o pragmatismo? Desconcierto.

Este estado al que somete Milei a la dirigencia también impregna en el Poder Judicial. A los nombres de Lijo y García-Mansilla faltaría sumar el de candidato a procurador, el jefe de los fiscales. La política mira con atención ese puesto, ¿a Milei le importa? En la Corte está claro que le interesa plantar banderas ideológicas con García-Mansilla, pero el Ministerio Público Fiscal va por otro camino. La duda es quién o quiénes son los que están interesados en cubrir ese flanco dentro del entorno presidencial. ¿Negociarán votos con ese cargo en la mira? Sería la lógica de la política tradicional.

Otra duda es si hay diálogos subterráneos dándose para conseguir los votos para los candidatos a la Corte. Un conocedor del mundo judicial lo pone en duda. “No hay nadie operando por Lijo, solo él en todo caso”, dice. La semana que viene empezarían a hacer el poroteo para ver dónde están parados. En el mileismo las negociaciones políticas son siempre un misterio. Y si existen son muy reservadas, como las versiones de un supuesto vínculo de Karina Milei con Ricardo Lorenzetti. La duda es si hay alguien del gobierno operando por la nominación de Ariel Lijo. Foto: MDZ.

Por último, el desconcierto también aborda a los siempre atentos sindicalistas. Después del fiasco que resultó el primer paro general al gobierno apenas 45 días después de haber asumido, en la CGT vuelven a sonar las voces que piden otra huelga. Por ahora se limitaron a convocar a una manifestación el 1 de mayo, día del trabajo. Casi una obviedad. Esta semana podrían definir más medidas. Tienen un problema: cada vez que el sindicalismo levanta la cabeza, Milei parece ganar aire. Mientras más visibilidad tienen Pablo Moyano, Roberto Baradel y compañía, mejor funciona el discurso oficialista.

Este lunes, Camioneros tendrá que tomar una decisión. Pablo Moyano ya anticipó que si Trabajo no homologa la paritaria (25% en marzo y 20% en abril) irán a un paro. El gobierno insiste con que no va a homologar una paritaria con esos valores, tan por arriba de la expectativa inflacionaria. ¿Milei se le anima a los Moyano como ningún otro presidente antes?

En todos los ámbitos la receta de Milei parece siempre la misma: avanzar. Y si le sale mal no importa. Si no hay ley Bases, no hay paquete fiscal, no hay nuevos jueces de la Corte o no hay mercaderías por un paro de Camioneros, la culpa es de la casta. Como dice un experimentado dirigente: “Es como la revolución cubana con el bloqueo estadounidense. Se sabe que no es la culpa de los males, pero es la excusa perfecta”. La diferencia es que en la Cuba comunista los resultados económicos eran y son imposibles de imaginar. En la Argentina de Milei la moneda está en el aire. Pero algo está claro: si consigue los resultados a tiempo el desconcierto en la dirigencia será total.