Ulpiano Suarez: "Me desvelan los hechos de inseguridad que preocupan a los vecinos"

Corre, en sus primeras horas aún, el reloj para la segunda gestión del radical Ulpiano Suarez al frente de la Ciudad de Mendoza. En una entrevista sobre su tarea, en la que hizo referencia a sus preocupaciones y sus metas, en la que no esquivó mencionar los conflictos con el Gobierno provincial, Suarez, hace un recorrido sobre el futuro a corto plazo que busca para la ciudad y su mirada sobre la realidad política local y nacional.

-Están transcurriendo los primeros meses de su segundo mandato al frente de la ciudad de Mendoza. Cuando termine, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Estoy tomando estos días como una cuenta regresiva. Cada día que pasa es un día menos en la gestión, un día que trato de aprovechar al máximo como intendente. Busco ser recordado como un buen intendente, un vecino que trabajó bien como intendente. Pero, obviamente, no soy un conservador. Vamos a trabajar fuerte en estos cuatro años en proyectos estratégicos, que no solo mejoren el presente de la Ciudad, sino también que la transformen. Así que estamos aprovechando el principal de los recursos que uno tiene en la gestión, que es el tiempo. Porque el presupuesto puede ser más grande o más chico. Puede haber épocas con más recursos, con menos recursos, pero estamos muy enfocados en aprovechar el tiempo, con un buen trabajo en equipo.

¿Hay algo que le quita el sueño, por lo que se va a dormir pensando en que hay que solucionar en el corto plazo?

El tema es la seguridad, me levanto y me acuesto pensando en eso. Porque estuve gestionando en la primera etapa con pandemia, que fue algo impensado para todos, aprendimos a gestionar esa situación y se trabajó mucho en equipo. Esta segunda etapa está marcada por una crisis económica de las más importantes de los últimos 20 o 30 años en Argentina. Un intendente poco puede hacer en materia de macroeconomía, no tenemos el presupuesto de un gobernador, ni la posibilidad de endeudarnos como puede tener un Gobierno provincial. Pero sí podemos generar las condiciones para que la inversión llegue, para el crecimiento económico, para que la Ciudad sea más inclusiva, que genere oportunidades y seguramente en el ABL (NR: alumbrado, barrido y limpieza), en esas funciones básicas de los intendentes de los municipios, una cuadra que no se podó, se puede podar, una cuadra de acequias que hay que reforzar la limpieza se hace, un bache se tapa. Pero hay una cuestión que me desvela que es la inseguridad, los hechos de inseguridad en la Ciudad que preocupan a los vecinos y a los comerciantes.

Me involucro como lo viene haciendo la gestión de la Ciudad desde hace un tiempo con recursos y van a ser más de 8 mil millones de pesos lo que vamos a invertir en este 2024 en materia de prevención. Tenemos preventores, móviles, cámaras, centro monitoreo, los vecinos activos con ojos en alerta, alarmas comunitarias, reuniones en una suerte de foros de vecinales de seguridad, pero vemos que suceden hechos, por eso me habrán leído, me habrán escuchado insistiendo en tener un trabajo muy articulado con el Gobierno provincial.

¿Y eso se está dando?

- Se está dando, de hecho en estos días se ha presentado a las nuevas autoridades de la Policía de Mendoza en la distrital y en la Ciudad, dos comisarios a quienes conozco, muy profesionales, muy comprometidos, así que se vienen buenos tiempos de trabajo sabiendo que es una agenda compleja la de la seguridad. Quiero salir de la polémica de si en la Ciudad hacen falta más policías o más móviles. Pero estoy convencido de que sí, que son necesarios más policías y más móviles en la Ciudad porque tiene una particularidad que se da en un puñado de ciudades capitales argentinas, que tenemos una población pendular. Es decir una población migrante, como se denomina, que es la que ingresa todos los días, no vive en la Ciudad pero ingresa todos los días para hacer parte de su vida en la Ciudad. Siempre digo que en la Ciudad duermen 125.000 vecinos pero ingresan todos los días 300.000 o más, como si fuera un departamento más grande de Mendoza por un rato largo. En esas horas desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, puedo decir que soy intendente de 400.000 mendocinos, el departamento más grande de alguna manera, entonces hay que tener una estrategia de seguridad teniendo en cuenta esa dinámica de la ciudad.

.¿Y cómo está el vínculo con la provincia en otros temas?

- Con Alfredo Cornejo tengo una relación desde hace muchos años por lo tanto, mantenemos una comunicación, seguramente un llamado o un WhatsApp, un chat, una vez por semana sobre temas de gestión, así que la relación es buena. A los ministros, en su gran mayoría los conozco, los he tratado, con algunos de ellos formé parte de aquel primer equipo de gestión de Alfredo, 2015-2019, pero también debe entenderse que tengo una responsabilidad como intendente de la ciudad, represento y defiendo los intereses de los vecinos y hay algunas cuestiones donde me van a encontrar haciendo reclamos firmes, porque son justos.

Uno de ellos es el fondo compensador, cuya actualización vengo solicitando con la expectativa de que esto se pueda solucionar desde la política, desde el diálogo, desde la búsqueda de consenso y para no dejarme en la única salida de ir a la Corte Provincial para reclamar lo que es justo, lo que le corresponde a los vecinos.

-¿Se siente escuchado por el Gobierno provincial? ¿Hay un diálogo?

-Debo reconocer que no he tenido ni un solo mensaje, ni un solo llamado desde que hice el reclamo como para ver si esto lo podemos canalizar de alguna manera. Nosotros estamos planteando que ese fondo se actualice porque la inflación lo ha licuado y quería hacer algunas referencias sobre lo que estoy afirmando. Estamos reclamando un fondo que actualizado va a ser de 7.300 millones de pesos, son algo de 600 y tantos millones de pesos al mes. El anillo digital que entendemos que necesita la ciudad para el Gran Mendoza, representa una inversión de 600 millones de pesos. O sea que con el fondo compensador de un mes puede avanzar una inversión en tecnología de lo más moderno que existe, salvo la ciudad de Buenos Aires, no creo que otras ciudades argentinas que lo tengan. Lo que estamos reclamando es justo y es necesario también para prestar mejores servicios. La inversión del 16 y 17% que hacemos en seguridad, todo un año, que por inflación va a estar en el orden de los 8.000 u 8.500 millones de pesos este año, es el fondo compensador de un año. Obviamente apelo al diálogo, de hecho, hemos planteado un montón de alternativas, ya que uno de los argumentos del equipo de Cornejo fue que esto no estaba presupuestado, porque este fondo lo tiene que pagar la provincia. Pero esto no le saca un solo peso a ningún intendente. Asique los 17 colegas estén tranquilos porque no le sacamos un solo peso a nadie, la provincia tiene que hacerse cargo. Si no estaba presupuestado, apliquemos algún coeficiente, apliquemos CER, porque ya hay antecedentes de dos actualizaciones. Pero la verdad que, debo decirlo, también estoy decepcionado de no haber tenido un llamado o una charla con un ministro para hablar de estos temas. Me conocen, saben que soy un tipo que de escuchar, la verdad esperaba un llamado o por lo menos que me digan que no. Si me dicen que no, nosotros nos ponemos a trabajar para llevar este reclamo a la Corte. Porque, lo decía en el mensaje ante el Concejo, no se trata de un reclamo de Ulpiano a Cornejo, o que esto enfrenta a Ulpiano a Cornejo, es un reclamo de los vecinos. Un reclamo legítimo, esto le corresponde a los vecinos. Es justo y no voy a aflojar ni un centímetro.