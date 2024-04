Cornejo prometió mejoras económicas para el personal de salud y depositó esperanza en el Gobierno nacional

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo este sábado al mediodía en General Alvear donde inauguró la remodelación del hospital Enfermeros Argentinos. Se trata de la etapa 1 y 2 que involucra el sector de la guardia y un nuevo acceso para emergencias. Apenas se habilite el funcionamiento de estos sectores se comenzarán las obras del tercer sector. Habló de la situación nacional y el salario del personal de salud en toda la provincia. Estará en la Fiesta de la Ganadería este sábado.

"Esperamos que el Gobierno para fin de año ya haya recuperado el sendero nacional, un sendero de crecimiento y el año 2025 sea un año de crecimiento económico y que se vea en la calle con mejores salarios, mayor consumo, estabilizada la inflación y demás y aspiramos que eso sea así", dijo el gobernador Alfredo Cornejo dialogando con los medios de comunicación.

"Es imprescindible acompañar al Gobierno en esta primera etapa, yo no soy de ese partido político, yo no apoyé a este presidente en las PASO ni en la general, pero sí creo que el país no puede perder cuatro años más de decaimiento económico y por eso estamos apoyando. Ahora, tomando los recaudos para defender a Mendoza ante todo, es decir, la caída de la recaudación este primer trimestre con respecto al trimestre anterior es de casi el 16%, es decir, nosotros sobre que el año pasado fue un año malo con alta inflación, este hemos decaído un 16% y eso es una caída de la recaudación, los impuestos nacionales son muy influyentes en la provincia y son muy influyentes para los municipios", agregó Cornejo sobre la situación nacional y la repercusión inmediata en Mendoza.

Cornejo habló de la situación economía nacional y puso la vista en 2025. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

"Tenemos esperanza, creemos que el país va a salir adelante y bueno, tenemos que organizar bien nuestros recursos provinciales para atender a las personas más desvalidas, esta obra atiende a las personas más desvalidas, una persona sin obra social puede venir a este lugar y atenderse", comentó el mandatario provincial.

Minutos antes de esas declaraciones, el gobernador habló ante los presentes en la inauguración de la obra del hospital de Alvear. Allí hizo referencia al sacrificio de los profesionales de la salud en Mendoza, ponderó las reformas encabezadas por el Gobierno en Salud que ya están siendo tratadas y votadas en la Legislatura y dejó una promesa para el recurso humano.

"Las reformas no solamente están siendo aprobadas por el oficialismo, sino también por la oposición. La gran mayoría de esas reformas tienen que ver con que podamos cobrarles a las obras sociales, al PAMI y demás los servicios que prestamos en lugares como estos, es imprescindible que los cobremos. Quiero comprometerme ante el recurso humano de la salud de todo Mendoza de que todo lo que cobremos se va a volcar en mejoras de la remuneración del propio personal de salud en cada uno de los sectores que tengamos en la provincia", destacó en su discurso este sábado el gobernador.

La agenda continúa por el sur provincial con la presencia del mandatario provincial en la Fiesta de la Ganadería.