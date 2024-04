Anabel Fernández Sagasti apuntó contra Javier Milei y Alfredo Cornejo por los "tarifazos desmedidos" en los servicios públicos

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, realizó una controversial publicación a través de la red social "X", recordando el motivo por el que los mendocinos salieron a las calles en 1972. El famoso "Mendozazo" por el aumento de los servicios públicos. "Salarios chatos, recesión económica y un golpe indiscriminado al bolsillo de las familias y la industria. ¿Les suena?", subrayó la legisladora comparando la realidad actual con lo que sucedía en aquel entonces.

La política mendocina concluyó su mensaje, expresando un contundente reflexión: "La protesta duró varios días y terminó con la renuncia de Gabrielli, la Junta Militar retrotrayendo el precio de la tarifa eléctrica y el antecedente imborrable de que cuando los estudiantes y trabajadores se unen por una causa justa, son imposibles de parar".

No pague la luz



Fue la consigna que unió a los mendocinos en abril de 1972.



Estudiantes y trabajadores salieron a la calle para demostrarle a la dictadura militar que el pueblo, unido...



MDZ Radio 105.5 FM se contactó con Anabel Fernández Sagasti, quien explicó que "es un recuerdo a lo que pasó en 1972. La sociedad del 72' no es la misma que la de ahora. Entonces, lo que quería hacer es recordar un hecho histórico para Mendoza y también reflexionar que hoy hay un tarifazo y para mí no se le ha dado la cobertura que debería tener. Los tarifazos que están ocurriendo en Mendoza son el doble que a nivel nacional".

"Ha aumentado el cuadro tarifario que depende de la Nación y que depende de la provincia. Entonces, hoy estamos en una situación muy alarmante, no solamente para las familias, sino también para las pymes que tienen que cerrar y todavía falta el aumento del gas. Si no llamamos a la reflexión de lo que sucede, que es básicamente una cuestión real y no se va a poder pagar, me parece que el gobierno provincial y el nacional tienen que tomar cartas sobre sobre el asunto. Ahora, decir que yo llamo a una rebelión me parece que es muy tirado de los pelos", expresó.

Además, señaló que "no digo que haya ocultamiento, digo que no está reflejado el tema de la manera que lo está viviendo la sociedad. Pongámonos a discutir cómo resolveremos este problema. Hay que actualizar las tarifas, pero hay que ver cómo hacemos para que la gente las pueda pagar. Hay que empezar una transición, por lo menos hay que tratar el tema de las pymes, hacer segmentaciones mejores en la Provincia de Mendoza. Menos mal que sacamos la ley de Zona Fría, porque si no el 300% del gas sería devastador para la provincia".

Por último, Sagasti apuntó contra Javier Milei y Alfredo Cornejo: "Es un aumento salvaje el que quiere hacer el Gobierno nacional, me parece que un aumento del 300% de gas en invierno es una barbaridad. A mí lo que me preocupa sobre todo son las pymes, he recibido miles de mensajes para saber si va a haber algo específico para las pymes para poder contener los puestos de trabajo. Ante la situación actual del tarifazo a nivel nacional, sumado a lo que ya estaba programado por Mendoza, me parece que el Gobierno provincial tendría que atinar, por lo menos, a ver qué está pasando con las pymes, con los productores que tienen riego por pozo. Hay un montón de cosas que se podrían hacer, e incluso sectoriales, para poder aunque sea alivianar el impacto que ésto está teniendo en la provincia".

