Qué dijo Alfredo Cornejo sobre el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este miércoles al proyecto ley que impulsará el Gobierno nacional que apunta a bajar la edad de imputabilidad para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años. El mandatario provincial afirmó que “estamos sumamente preparados” para un cambio de legislación en ese sentido y adelantó que este jueves se reunirá con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la que propondrá modificaciones al Código Penal.

Respaldados por el presidente Javier Milei, la ministra Bullrich y el titular del Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, trabajan en el envío de una propuesta al Congreso para modificar la Ley 22.278, que establece el régimen penal aplicable a los menores de edad que cometen delitos.

El gobernador Cornejo fue consultado este miércoles durante una recorrida por el penal Almafuerte II, luego del traslado de alrededor de 400 internos provenientes de otros las cárceles San Felipe y Almafuerte I.

“Sin duda alguna el desarrollo psicológico de los menores no tiene una edad tan definida. Hay chicos con 15 años que son profesionales de la delincuencia y otros que no tienen el mismo nivel de desarrollo. Con lo cual no hay que ponerse anteojeras ideológicas al respecto”, manifestó el mandatario.

Remarcó que “tenemos que ser efectivos” y aseguró que “hay crimen organizado que usa los menores justamente para hacer el trabajo sucio”. En este sentido, fijó postura y dijo que “estamos sumamente preparados para combatir eso si cambia la legislación, creo que estamos preparados para eso”.

Asimismo, el gobernador mendocino adelantó que este jueves por la tarde se reunirá con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para presentarle una serie de propuestas de modificaciones al Código Penal, las cuales fueron elaboradas junto a la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Mercedes Rus; el subsecretario de Justicia Marcelo D’ Agostino; y el procurador General de la Corte, Alejandro Gullé.

“Las provincias no tienen competencia sobre los temas del código de fondo, tienen sobre los códigos de procedimiento. Vamos a llevarle una propuesta de modificaciones para ese paquete que está enviando Patricia Bullrich al Congreso, que cuando nos reunamos con ella le vamos a dar información”, señaló Cornejo.

Adelantó que una de las reformas que propondrá será modificar la figura de encubrimiento para que tenga una penalidad más alta y evitar que los autores de delitos busquen ampararse en ella.