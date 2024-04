José Ubeira, abogado de Cristina Kirchner: "Queremos que Javier Milei se vaya destituido"

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira. participó este miércoles por la tarde de un conversatorio titulado "¿Corresponde juicio político al presidente Javier Milei?". El mismo fue organizado por el espacio político Soberanxs, integrado entre otros por el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Allí, el letrado compartió sus argumentos y fue contundente. "Nosotros no queremos que Milei se vaya en helicóptero, queremos que se vaya destituido", aseguró.

"El que agravia tiene que tener con qué para poder agraviar. Este personaje (por Javier Milei) no tiene con qué agraviar", dijo en el evento en el que también expusieron la exdiplomática Alicia Castro, el abogado Maximiliano Rusconi, el constitucionalista Eduardo Barcesat y el exjuez federal Carlos Rozanski.

"Hasta el 10 de diciembre, podía decir cualquier disparate. Ahora gobierna a todos los argentinos. por lo que seguir con expresiones como ´zurdos de mierda´ constituye algo realmente grave", alertó Ubeira.

Acto seguido, sostuvo que la Argentina pasa por un "profundo peligro" ya que lo que pretende el gobierno "es el descuartizamiento del país para poder entregarlo". Además, le tiró un palito a Luis Caputo: "Es el tipo que más endeudó a la Argentina y hoy es el ministro de Economía".

En otro tramo de su exposición, el abogado mencionó a los diputados de la oposición y les dejó un tajante mensaje: "Este pedido que hacemos (de juicio político) tiene sentido si nuestros representantes se hacen cargo de la gravedad y el peligro en el que está inmersa la Argentina en manos de la gente que gobierna".

Y disparó: "Nosotros no queremos que Milei se vaya en helicóptero, queremos que se vaya destituido. Es muy fácil irse en helicóptero. Tenemos que ejercer una enorme presión con respecto a los que nos respecto. hoy está en juego el futuro de la Argentina".

Y pese a que reconoció que "una mayoría de dos tercios es muy difícil de poder obtener" para impulsar el juicio político mediante el Congreso, también recordó la minoría que mantiene el oficialismo en ambas Cámaras.

"Es bueno saber que Milei obtuvo solamente 40 diputados, y no tiene prácticamente representación en el Senado ni gobernadores. No estamos muy lejos de colocar en el centro de la discusión la actividad del presidente. Mucho más preocupado estoy por lo que no hacen los que nosotros votamos", sentenció.