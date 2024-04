ATE también rechazó la propuesta de aumento salarial del Gobierno

Tal como indicaba la cláusula de garantía, el Gobierno provincial llamó a los gremios a la mesa paritaria. Esta mañana fue el turno del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y siguió la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Ambos rechazaron la propuesta del Ejecutivo que consistió en un aumento del 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio.

Para ATE la propuesta del Gobierno fue insuficiente.

“En primer lugar disentimos fuertemente con lo que ha presentado el ministerio de Hacienda en cuanto a los números del año 2023. Hemos hecho un trabajo pormenorizado y la recaudación del Gobierno ha aumentado un 276% si comparamos enero de 2023 y enero 2024”, explicó el titular de ATE, Roberto Macho.

“La recaudación ha caído en la coparticipación pero no tiene nada que ver con los salarios que se les paga a los trabajadores. No queremos más salarios en negro, queremos que la base de cálculo sea el mes vencido. Tenemos salarios muy bajos, estamos entre las 10 provincias con los salarios más bajos. No vamos a aceptar una propuesta que esté por debajo de la línea de la indigencia”, agregó el sindicalista después de la reunión con el Gobierno provincial.

Mariana Lima, directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza

Tras el rechazo de la propuesta por parte ATE, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles 10 de abril. Después del encuentro, Mariana Lima, directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, expresó: “Esta oferta se suma a lo ya percibido en los primeros tres meses de este año, que fue de 5,8 en el mes de enero, 15 % en febrero y otro 15 % en marzo, junto con la suma no remunerativa y no bonificable de 90 mil pesos”.

“Luego de los distintos planteos que efectuó el gremio, acordamos revisarlos con nuestros equipos técnicos y reunirnos nuevamente el próximo miércoles, 10 de abril”, añadió la funcionaria.

Último acuerdo

En enero, el Gobierno provincial adelantó la discusión salarial por un período superior a 60 días. En la última negociación, el Gobierno acercó dos propuestas a la mesa de negociación, y los 18 sectores gremiales aceptaron el ofrecimiento salarial.

De los 18, 15 sectores aceptaron una suma no remunerativa, no bonificable de $90.000 e incrementos al básico de 15% para febrero y 15% para marzo.El resto optó por la alternativa del aumento del 16% en febrero y 16% en marzo.