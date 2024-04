ATE confirmó que hay 300 estatales despedidos en Mendoza y se avecina un oscuro panorama

Los trabajadores del Estado, a nivel nacional y en la provincia, están viviendo una situación compleja, principalmente, a causa de los despidos en las dependencias estatales en todo el país. Además, hoy comenzó la ronda de negociaciones paritarias y tanto ATE como el SUTE y Ampros rechazaron la propuesta del Gobierno. Para hablar de la situación en general de los trabajadores estatales, Roberto Macho, titular de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), habló en MDZ Radio 105.5 FM y adelantó que los 320 despidos en Mendoza podrían llegar a 600.

Para Macho, la propuesta del Gobierno de Mendoza de un aumento del 30% en tres meses está "muy lejos de la realidad porque, primero que nada, tenemos que tener presente que la luz no ha aumentado un 10%, ni un 15, ni un 20. Eso lo sabemos todos. El gas, otro tanto, el pasaje de colectivo otro tanto, y así sucesivamente con todos los servicios. Ni hablar de los alquileres".

Por otro lado, comentó que "uno de los ejes que se tomó fue que para recomponer el salario se tomará por escalafón, que la base de cálculo no fuera el mes de diciembre del 2023, si no que fuera a mes vencido ya que la inflación es acumulativa. También una recomposición del poder adquisitivo teniendo presente los parámetros de aumento de los distintos servicios y que el trabajador de clase inicial que trabaja 8 horas, llegue a un salario igual al costo de la canasta alimentaria". Macho agregó que "no queremos plata en negro". Para sintetizar esta cuestión, el titular de ATE dijo: "En definitiva, quedó todo en un rechazo por no estar a la altura de las circunstancias y de la realidad de los trabajadores. La semana entrante nos juntaremos para ver qué van a hacer frente a la contrapropuesta que hemos hecho, teniendo presente los números que hemos presentado al Gobierno provincial de la recaudación real que hay en la provincia de Mendoza".

Lo más fuerte tiene que ver con la situación a nivel nacional, donde los despidos de trabajadores estatales atañe a miles. Mendoza no es ajena, y Roberto Macho caracterizó la situación como "muy mala" y agregó que "es salvaje lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei. Es salvaje despedir a tantas personas, no solamente por cartas documentos o por mail, porque se puede entender como una vía virtual, pero hay más de 100 trabajadores despedidos en la provincia por WhatsApp".

Además explicó que "acá no solamente se está ajustando a los trabajadores, acá se está haciendo un cierre de reparticiones donde el personal cumple un servicio a la población argentina. En Mendoza tenemos 320 despidos confirmados, de los cuales 216 son notificados formalmente, los otros son por vía WhatsApp. Dentro de eso, los compañeros se han presentado a trabajar en alguna de las reparticiones, obviamente, no los dejaron entrar. Otras están cerradas directamente como Agricultura Familiar, o los CDR. En el Conicet les ha llegado la notificación por mail. 20 despidos en el Instituto Provincial de Vitivinícola. En el CNRT otro tanto. Lo que se espera para hoy o mañana, que va a ser lo más crítico, van a ser los despidos en el Senasa, en Migraciones y en Aduana".

A los 320 despedidos que ya se realizaron, Macho aseguró que "se espera hasta 600 despidos y me baso en la nueva Ley Ómnibus, que ya la tenemos en mano desde el día martes. La hemos leído e involucra reparticiones en la provincia de Mendoza, por ejemplo, la ACC (Centro de Control de Área)".

En relación a las medidas a tomar expresó que "estamos en medidas de acción directas y se viene un paro general de todas las centrales sindicales en donde Mendoza va a ser parte y se va a hacer sentir en todo el país. No solamente por las rutas nacionales que tenemos sino por las rutas fronterizas. Esa va a ser la respuesta que se le va a dar al presidente de la Nación frente a sus políticas de derecha".

