Un extitular de la UIF salió al cruce de Javier Milei tras su defensa a Ariel Lijo

El extitular de la UIF durante la gestión de Mauricio Macri, Mariano Federici, cruzó al presidente Javier Milei por la defensa que hizo el libertario sobre el juez Ariel Lijo, que fue postulado para ocupar una de los dos vacantes que existen hoy en día en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una propuesta que no fue bien vista por más de un sector. El jefe de Estado sostuvo este fin de semana, para defender su elección, que Lijo había sido quien ordenó en su momento la detención de Amado Boudou, el exvicepresidente que fue condenado por corrupción.

Milei volvió a defender la elección del Gobierno para que Manuel García Mansilla y Lijo integren la Corte Suprema, y sobre este último declaró que "es quien metió preso a Boudou". También, tras las cuestionamientos hacia el juez federal, el presidente dijo que no se meten "en las cosas vinculadas a la Justicia, es otro poder".

“Lijo no tuvo nada que ver con meter preso a Boudou”,sostuvo Federici a través de un mensaje en su cuenta de X (exTwitter), tras los cuestionamientos que tuvo Milei por designar al juez federal para la Corte. Además, el ex UIF explicó que Lijo "terminó preso y cumplió una buena parte de su condena por corrupción en prisión" porque el organismo de Unidad de Información Financiera en su rol de querrellante le solicitó solicitó al "TOF que lo condenó la prisión preventiva con la condena y el TOF la concedió".

Federici agregó en su posteo que una vez que volvió el kirchnerismo al poder, a cargo de Alberto Fernandez, a Boudou se le redujo la condena y "con la excusa de la pandemia lo liberaron". “Fue tan escandalosa la liberación de un ex vicepresidente por corrupción, que a causa de ella los K se vieron obligados a liberar a miles de presos comunes que ya habían empezado a amotinarse en protesta”, recordó.

Lijo fue uno de los elegidos de Milei para ocupar una banca en la Corte.

Tras esa declaración, el ex UIF advirtió que Lijo "no tuvo nada que ver con meter preso a Boudou". “En otra causa por enriquecimiento ilícito, que aún se encuentra en trámite en su juzgado y a punto de prescribir por la cantidad de tiempo que hace que la tiene, hizo un show mediático con una detención de Boudou para disimular su inacción”, agregó.

"Pero en (la causa) Ciccone, que es donde Boudou tuvo una condena firme y fue efectivamente preso, más allá de haber elevado la causa a juicio cuando ya no quedaba más margen para no hacerlo, Lijo no tuvo nada que ver", lanzó Federici.

"Es más, en el segundo tramo de Ciccone, donde Lijo tenía que investigar el lavado de activos, le salvó el pellejo al corrupto del gobernador de Formosa remitiendo las actuaciones a su provincia, y volvió a dejar planchada la parte restante de la investigación financiera para garantizarle la impunidad a Boudou y a algunos empresarios poderosos vinculados al financiamiento político de Sergio Massa. Esa causa, también conocida como Ciccone II, de haberse elevado a juicio en tiempo y forma, lo debería tener aún preso a Boudou y con una condena mucho mayor a la que por el momento recibió. Si esto aún no ha ocurrido, es solo porque Lijo quiso que así fuera", concluyó Federici.