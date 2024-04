Ley Bases: se complica la aprobación de dos artículos claves para Javier Milei

Hasta el momento, si el oficialismo no trabaja adecuadamente y no llega a “convencer” a diputados y jefes territoriales de los que dependen, es muy probable que la delegación de poderes y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversores, RIGI puedan tener un revés inesperados. “Los números hoy no les da”, dice una legisladora de Hacemos, bloque que comanda Miguel Angel Pichetto.

A Javier Milei le hubiera servido mucho más que la marcha estudiantil en defensa de la Universidad Pública no se haya realizado, que no hubiese sido masiva o que el proyecto de Ley Bases II se hubiese discutido hace tres semanas atrás. No sucedió. Por eso sus operadores políticos debieron aceptar los numerosos cambios incluidos y los diputados, también, apurar todo lo que puedan para votar.

“Estamos todos hartos de esta ley. Oficialistas y opositores y ese hartazgo es un condicionamiento importantísimo para terminar lo antes posible para sancionarla”, expresó un legislador no oficialista que sabe que el bloque de La Libertad Avanza no tiene ni conducción “ni remedio”.

“Lo de Marcela Pagano (ausente) y Oscar Zago desestabilizó todo. Por las formas y por el fondo. Martín Menem tampoco es un costurero, ni siquiera un remendero”, agregó un libertario puro que, a la hora de pedir consejos, habla más con José Luis Espert y con la Casa Rosada a través de Guillermo Francos que con las autoridades naturales de la Cámara.

La semana pasada, cuando los legisladores se sometían a insultos cruzados en el debate de comisión de la cual salió el dictamen mayoritario, el presidente de la Cámara estaba almorzando en el salón comedor de Senadores, sin atender el teléfono ni preocupaciones. “Esto es el barrio Golf de los barrios privados. Diputados son como las pajareras que hacen en esos mismos lugares”, graficó un legislador que sabe de lo que habla.

El tratamiento se inició casi puntualmente, al mediodía de este lunes. Sin embargo, hasta el momento, nadie sabe cómo se votará. Si se hará a mano alzada o convalidando a través de la nominalidad expuesta en el botón de la banca. Nuevamente, como sucedió con el aumento hace quince días en el Senado, hay más de una docena de votos culposos que prefieren volar por debajo del radar porque saben que “esta ley tiene nombres y apellidos”.

Martín Menem toma mate, aunque los números están muy finos

La reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria fue más que tirante. Lo único que surgió de la misma, donde se juntan todos los presidentes de bloques del recinto, es que la ley sería votada capítulo por capítulo, pero quedaba abierta la posibilidad de que la ley terminase siendo aprobada sin la votación nominal, sino a mano alzada. Finalmente, el sentido común primó y será nominalmente. Cada legislador dirá si lo hace por la afirmativa o la negativa.

Para no correr riesgos, la aprobación, en caso que se de, será votando capítulo por capítulo, y no artículo por artículo, como se hace habitualmente. Este procedimiento motivó que la discusión de la anterior Ley Bases, mucho más engorrosa, fracasara al tratarse individualmente el punto referido con los fideicomisos. Pero las alertas ya habían aparecido en otros puntos anteriormente.

En el recinto y en los pasillos de la Cámara se vive como el fin de una etapa. La Ley Bases produjo una revulsión pocas veces vista en el pasado parlamentario, donde hubo infinidades de proyectos muy controvertidos, “pero nunca en una misma ley como esta”. Pero lo que se avecina en el parlamento es el fin de las concesiones y, fundamentalmente, de la enseñanza. “La ley se aprueba para que no nos digan que obstaculizamos. Pero por más leyes que le demos, si la implementación es como se ve por ahora, la va a chocar con o sin aprobación”, se sinceró uno de los dialoguistas que antes pretendía hacer todo como corresponde pero, ahora, pide que se apruebe porque “hay que exponerlo”.

Por eso la ruptura de la Coalición Cívica del bloque que preside Pichetto. Sus seis legisladores empiezan a tener peso propio y decisivo. A estos se le suman los radicales que no siguen las instrucciones de Rodrigo De Loredo en el recinto y que se referencia en Facundo Manes y varios legisladores sin relación con los gobernadores de sus respectivas provincias o gobiernos.