Las múltiples protestas que habrá el 1 de Mayo en Mendoza

El 1 de Mayo es el día del trabajador, pero además, en Mendoza es una jornada política muy importante. Es la asamblea legislativa, en la que el gobernador abre sesiones ordinarias, es decir el período en el que pueden tratarse además de los proyectos de ley del Ejecutivo, los de cualquier bloque legislativo. El gobernador Alfredo Cornejo dará su primer discurso de su segundo mandato y afuera de la Legislatura, varios gremios estatales se movilizarán. La CGT por su parte, hará ollas populares en distintos puntos de la ciudad y además, a una cuadra, habrá un acto de las asambleas por el agua que protestan por el impulso de la minería y contra el gobierno de Javier Milei.

Afuera de la Legisltatura, que se espera estará vallada, habrá gremios estatales desde las 9.30, ya que el discurso del Gobernador es a las 10. Han confirmado su presencia, de acuerdo contaron a MDZ, el SUTE (sindicato docente), Judiciales, entre otros. ATE por su parte se movilizará el 30 de abril en medida de protesta por los despidos de los organismos nacionales y en consonancia con ese gremio a nivel nacional. El gremio Judiciales está llevando un paro muy extenso y con mucha incidencia, que comenzó este domingo 28 y terminará el 6. Es en las oficinas fiscales que vienen haciendo paro con una conciliación obligatoria fracasada en el medio. "El paro está siendo muy fuerte y el 1 vamos a estar en la Legislatura" , confirmó a este diario Ricardo Babillón, titular del gremio. Además, un día antes, todos los Judiciales de Mendoza están convocados a un paro tras caerse la paritaria salarial.

La CTA, que está dirigida por el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, convocó con la consigna: "Basta de aumentos de tarifas y no al aumento del boleto".

La invitación de la CTA

El FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) también se acercará a la Legislatura para protestar pero es posible que con otros sectores hagan un acto en las cercanías, de acuerdo a lo que confirmó a este diario el exlegislador Lautaro Jiménez. El FIT también está impulsando cacerolazos en protesta por la Ley Bases. "El 1 de Mayo vamos a concentrar en Legislatura y en los próximos días veremos en dónde realizamos un acto, si ahí mismo o en otro lugar. Tenemos que terminar de coordinar con otros espacios", sostuvo Jimenez quien tiene mucha visibilidad pública porque ha hecho denuncias contra el Gobierno de Cornejo y es muy activo políticamente sobre distintos temas de agenda pública a pesar de ser exlegislador. .

La CGT por su parte, hará ollas populares en distintos puntos de la provincia. A nivel nacional, tienen mandato de protestar, pero decidieron que su medida de fuerza será la realización de esta actividad. "Movilización en sí, no. Vamos a movilizar pero a distintos merenderos y puntos de Mendoza. Haremos ollas populares y locros para ayudar a los trabajadores que no llegan a fin de mes, por lo menos para darle un plato de comida y agasajarlo", contó a MDZ Ricardo Letard, uno de los secretarios generales de la CGT Mendoza y el titular de Camioneros.

A sus dichos, el secretario General de la Asociación Bancaria Mendoza, Sergio Gimenez, agregó: "hemos decidido hacer ollas populares en distintos lugares de la provincia. Queremos marcar primero que mucha gente está con hambre, desocupada, que no tiene posibilidades de llevar un plato de comida a la casa, para sus hijos, para su familia. Por lo tanto, nos pareció que era mucho más eficaz eso que intentar una movilización. Va a haber movilización en CABA. Pero acá hemos decidido, que serán al menos diez ollas populares", aseveró.

Por otro lado, las asambleas por el agua, también protestarán con un acto en Mitre y Rivadavia, que no sólo incluye cuestionamientos al impulso de la minería por parte del Gobierno de la provincia sino que además, critican el DNU de Milei y la política nacional en general: "No queremos ir a la Legislatura porque con la seguridad que ponen no podemos ni acercarnos a manifestar".

El acto de las asambleas por el agua

Las protestas serán múltiples y tendrán distintos motivos, todos vinculados a la crisis económica imperante: aumentos de servicios, del boleto, despidos. En otras épocas las movilizaciones frente a la Legislatura en unidad. Esta vez, serán en distintos puntos pero con consignas similares.