Axel Kicillof acusó a Javier Milei de querer "legalizar un saqueo" con la ley ómnibus

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se metió en la discusión de la ley ómnibus que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados y apuntó contra los artículos de las facultades delegadas a Javier Milei. "Van a darle superpoderes a un presidente que no puede controlar ni sus propios impulsos”, sostuvo.

En diálogo por Radio 10, Kicillof señaló que el proyecto impulsado por el oficialismo no tiene cambios respecto a su versión anterior a pesar de la reducción de puntos.

"Comparada con la anterior, no es una ley que haya cambiado de orientación, es lo mismo pero sin los elementos que no lograron acordar con algunos sectores. Estamos hablando de la misma ley, más corta pero no mejor en nada", explicó.

Y añadió: "Tampoco revierten los tarifazos, no devuelve el salario docente, no reactiva la obra pública, no le da alimento a los comedores, no les da medicamentos a los enfermos oncológicos, no asegura financiamiento de las universidades”.

En esa línea, el jefe provincial expresó que dentro de la normativa "hay ni un solo artículo de la ley que amplíe un derecho a los bonaerenses" y remarcó que, al igual que el DNU, "pretende legalizar un saqueo".

"No solo que no mejora sino empeora, porque no devuelve lo que Milei ya quitó. Y además se pretende dar superpoderes a un Presidente que está muy alejado de la realidad y que no es capaz de gobernar ni sus propios impulsos”, lanzó.