Con quién se comparó Cristina Fernández de Kirchner para diferenciarse de los modales de Javier Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó sobre las críticas que le hacían sobre sus "modales" y los del kirchnerismo e hizo una comparación con el mandatario Javier Milei.

"Después de este presidente, soy la condesa Eugenia de Chikoff", sostuvo la exjefa de Estado en el acto desarrollado en el municipio de Quilmes.

Cristina Fernández de Kirchner, además, señaló: "La verdad que no eran los modales, no me jodan más con eso".

Quién fue la condesa de Chikoff

Eugenia de Chikoff fue una maestra de protocolo conocida en el país por sus clases y por sus participaciones en radio y televisión que falleció en 2013. Era hija del célebre conde Chikoff, un exiliado ruso que llegó al país y se transformó en profesor de baile y buenos modales.

Entre muchas participaciones, la condesa es recordada por la publicidad de Giacomo Capelettini de 2001, donde le enseñaba a un grupo de niños modales al momento de comer.

Además participó del programa Memoria que conducía Chiche Gelblung. Su última aparición pública fue en el programa que Anabela Ascar tenía en Crónica TV.