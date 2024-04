Una diputada libertaria reveló que recibió amenazas de trolls de La Libertad Avanza

La diputada libertaria bonaerense Constanza Moragues Santos, denunció hostigamiento por parte de seguidores que pertenecen a su espacio y denunció que recibió amenazas y aprietes. La legisladora, que integra el bloque Unión, Renovación y Fe, aseguró que los ataques provinieron directamente de “los trolls de La Libertad Avanza".

En diálogo por Radio 10, sostuvo que la acusaron de traidora por la votación del presupuesto en la Legislatura provincial. Moragues explicó que los mensajes que recibió fueron por “una situación que se difundió, que no fue real” ya que supuestamente su bloque había apoyado el pedido de endeudamiento que solicitó Axel Kicillof. “Nuestro voto fue negativo”, resaltó.

“Nosotros pedimos el voto nominal -donde el voto queda registrado con nombre y apellido-, nos lo negaron, y a partir de eso hubo una serie de operaciones de prensa e instalaron que nosotros habíamos votado a favor”, contó.

Como consecuencia de la posterior aprobación del pedido del gobernador bonaerense, la diputada señaló que empezó a recibir “aprietes y amenazas”.

“De hecho se me tildó de traidora en las redes sociales, hice las denuncias correspondientes. En marzo me presenté a ratificar y a presentar nuevas pruebas”, expuso.

Y puso de manifiesto que los responsables fueron trolls libertarios. “Hubo cosas más graves, entraron a mi casa. Publicaron mi dirección y la de mi madre”, alertó.

“Yo lo sé, todos lo sabemos. No es algo que esté oculto. Tengo las capturas y las tuve que adjuntar en la denuncia de usuarios que pertenecen a LLA”, expresó.

Luego, se quejó de la falta de apoyo del partido y del accionar de su líder, el presidente Javier Milei. “No hubo un llamado, igual tampoco me dijeron ‘te lo merecés’. Pero me trataron de traidora. Me escracharon por todos lados”, recordó. “No me consta que avale esto, tampoco me consta que él pida que (los trolls) la corten”, sentenció sobre la postura del mandatario.