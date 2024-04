El Gobierno insiste con la "motosierra eterna" para "quedar en la historia"

El vocero Manuel Adorni dio su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y se refirió al comienzo del tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso y advirtió que el proyecto quedará para los argentinos porque "los presidentes van pasando pero quedan las ideas". Además, agregó que el ajuste durante el Gobierno de Javier Milei va a seguir aumentando: "La motosierra es eterna. Es para siempre, porque el camino que estamos transitando recién empieza", lanzó el funcionario.

Este jueves comenzará a verse en comisiones la ley ómnibus y el paquete fiscal, para que -si se llega- sean tratados en el recinto de Diputados el lunes y martes de la semana que viene. En ese sentido, Adorni dijo que la ley tiene "un montón de puntos que van a devolverle la libertad a los argentinos", como también a las fuerzas productivas y a la actividad económica.

Según explicó Adorni, el Gobierno cree que la ley es importante por lo que deja, que va a quedar para la historia a pesar de las gestiones que pasen. "El Gobierno de Milei es uno de los que va a quedar en los libros de historia por haber sentado las bases de una Argentina distinta, una Argentina absolutamente decadente", expresó.

"Esperemos que hoy sea el inicio de una larga historia por delante, que en el futuro nos haga sentir orgullosos de cómo hemos sacado al país de la más absoluta miseria", sumó sobre el tema.

Qué dijo sobre la frase del presidente Milei

Adorni también fue consultado por la frase del jefe de Estado ayer, durante la cena de Fundación Libertad, en donde expresó que "tiren la Ley Bases, igual vamos a lograr todo a pesar de la política". Ante esa declaración, el funcionario libertario advirtió que es un proyecto "fundamental en términos de largo plazo" porque creen que "tiene la base de un montón de cuestiones que en la Argentina tienen que modificarse en términos de libertades".

Adorni hizo referencia al tratamiento de la ley ómnibus y al ajuste del Gobierno.

"El presidente siempre dijo, lo que logramos lo logramos a pesar de la política. Nos hubiese encantado no estar ahora con la Ley Bases y que haya sido una realidad hace meses atrás y nos hubiera encantado que la política en general nos acompañe desde un inicio". Y agregó que, a pesar del "no apoyo de la política" ellos no avancen igual: "No importa los palos que nos pongan en la rueda, que intenten que no cambiemos la Argentina, lo vamos a hacer igual, vamos a avanzar igual", enfatizó. "En virtud de la política que no nos acompaña, usamos las herramientas a disposición para avanzar por lo que la gente nos voto", sostuvo sobre el tema.

La motosierra no para

Adorni también fue consultado hasta cuándo iba a seguir el ajuste que está tomando la administración libertaria, y su respuesta fue contundente: "La motosierra es eterna. Es para siempre, porque el camino que estamos transitando recién empieza. La motosierra es parte de la filosofía de este Gobierno (...) van a oír hablar mucho de ella", finalizó.