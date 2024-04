Carlos Melconian recibió con humor la chicana de Javier Milei: qué dijo

Durante la cena de la Fundación Libertad de ayer, Javier Milei apuntó contra Carlos Melconian y lo crítico por su teoría de que "no hay fideos ni tuco". "Me gusta más como me imita Tarico, le sale mejor", le respondió el economista, quien también le recomendó al presidente "practicar más".

Durante su exposición técnica, Milei criticó en el Goldcenter a los colegas que critican sus políticas económicas y enfatizó en que quedarían "hechos huevo frito" si "se tiraran de lo más alto de su ego". En la misma línea, fue directo contra Melconian, que había sido propuesto por Patricia Bullrich como ministro de Economía si ella llegaba a ganar las elecciones. “Había uno que decía fideos con tuco... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error", lanzó Milei en el mismo lugar donde se encontraba el economista.

La metáfora de "no hay fideos ni tuco" fue utilizada en varias oportunidades por Melconian para ratificar que no se podía dolarizar, y es por ello que el presidente no dejó pasar el momento para imitar su famosa frase.

En diálogo con Radio Mitre, Melconian se lo tomó a modo de broma: "Voy a decir algo que no va a ofender al número uno de todo esto, que es el señor ‘Rolo’ Villar, que muchas veces escuché que ha sido el maestro de quien voy a nombrar ahora: me gusta más como me imita Tarico. Le sale mejor".

El economista contó que ya se había ido cuando habló el presidente, y agregó: "Y Rolo, que es un grande, no se va a ofender; porque escuché a Tarico decir que Rolo era el maestro de él. Yo creo que con un poco más de práctica le va a salir al presidente".

Milei se burló durante su discurso de Melconian.

También, aunque sin entrar en detalles, ratificó la idea de que aún "no hay fideos, no hay tuco" y que "vamos más a un escenario de bimonetariedad". "A mí me gusta más la convivencia y no competencia. No quiero dar una clase técnica de dinero, porque no estoy intelectualmente preparado, pero están subiendo inclusive tenuemente los pasivos monetarios", aclaró.

Además, Melconian advirtió que en campaña se tiene que encontrar "el punch" y que lo de él era "mucho más liviano que decir que la rival ponía bombas en los jardines de infantes". "Era 'no tenés fideo y no tenés tuco', una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón", sumó.

Además, sostuvo que el mandatario le dio la razón con su exposición del miércoles a la noche, debido a que el equipo económico actual habla de competencia de monedas.

"Si la economía argentina estuviera dolarizada ordenadamente a través de un programa de la mano de Emilio Campo había comprado el Presidente, diría me equivoqué 'había fideos y había tuco'. Pero todavía hoy estamos con el control de cambio massista", manifestó sobre la misma línea del tema.

Para finalizar, Melconian dijo que la "economía se está desplomando virtualmente". "Primero viene la discusión de la ve corta, la ele, la jota invertida, esa discusión es chiquita porque cuando eso ocurra , que vamos a estar atentos a que sea antes de fin de año, no vamos a estar en la senda del crecimiento, sino de la recuperación", remarcó.