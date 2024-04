El nuevo sector que emerge en el peronismo y quiere ser otro partido

En medio de los reacomodamientos de las piezas de los partidos político, tras las elecciones del año pasado y la irrupción del presidente Javier Milei, en la provincia nace "Primero Mendoza", un sector del peronismo no kirchnerista que busca constituirse como fuerza provincial para poder participar de los comicios del año que viene. Como una de sus primeras actividades de visibilización, convocaron a participar a la marcha universitaria de este martes 23.

De acuerdo a lo que contó a MDZ, uno de sus referentes: "Es un espacio que se ha conformado dentro del peronismo pero fuera del PJ. Estamos en un proceso de armado de partido político.Básicamente estamos constituidos por peronismo. Pero además, se trata de dirigentes que en las últimas elecciones estuvieron en La Unión Mendocina, gente que estuvo dentro del frente pero no dentro del PJ o que estuvo dentro del PJ y se está yendo. También hay integrantes que están desencantados con el radicalismo o que eran del Partido de los jubilados".

La característica fundamental del espacio es que es bastante amplio. Incluso hay dirigentes del Partido Verde que estarían tomando contacto con Primero Mendoza. Entre los nombres, se encuentran el abogado Pablo Cazabán y uno de sus hermanos, el exfuncionario Andrés, el peronista Diego Martínez Palau, las exdirigentes del Partido Verde, Carina Pérez y Alejandro Morales, Elizabeth Rojas (ex partido de los Jubilados), Daniel Scaloni, Carlos Galisteo. También hay dirigentes gremiales, exreferentes del Frente Renovador de 10 departamentos y ex demócratas no libertarios.

"Básicamente la idea del espacio es representar al peronismo clásico no kirchnerista pero sin referencias nacionales.Pretendemos ser un modelo provincial para la provincia. Por eso lo llamamos Primero Mendoza. Queremos estar afuera de la lógica de los partidos de orden nacional que te terminan imponiendo desde los candidatos hasta la conformación del partido y de las políticas que uno tiene que defender o o proponer", sostuvieron desde el sector.

Por otro lado, planean conformar lazos con otras fuerzas políticas. "Queremos generar una confederación porque hay conversaciones con otras fuerzas de carácter provincial con el mismo ideario", lanzaron.