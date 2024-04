Las sospechas de un intendente detrás del nuevo coeficiente de coparticipación

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, afirmó que existen maniobras evidentes detrás del cambio del coeficiente de equilibrio de coparticipación municipal. En concreto, acusó al gobierno provincial de haber estudiado la forma de conseguir un beneficio para Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén pero también denunció que el cambio en la coparticipación se incluyó en una ley de 23 artículos para limitar su discusión. Por otro lado, se mostró escéptico ante el pedido del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, de acompañar el proyecto con la promesa de revisar luego algunos cambios puntuales.

La semana pasada, Ricardo Mansur se cansó de que le claven el visto y fue a la Legislatura a interpelar al ministro de Hacienda. "Yo fui a la Legislatura porque hace un mes y medio le vengo pidiendo audiencia al gobernador y lamentablemente no me han contestado. Quería saber los números del oficialismo para poder discutir cuál es el planteo por el cual se quiere modificar el coeficiente de equilibrio sólo por la cantidad de habitantes", manifestó en MDZ Radio. Para Mansur, el nuevo coeficiente es una forma que estudió el gobierno para beneficiar a Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén, tres departamentos gobernados por el radicalismo.

Para Ricardo Mansur, no existe urgencia que justifique tratar un tema tan profundo a las apuradas y desconfía de la decisión del Ejecutivo de mezclar el cambio de coeficiente con otros temas de diversa índole en un mismo proyecto de ley. "Mezclan el proyecto en una ley de 23 artículos con la privatización de Acequia, la Caja de Seguro Mutual, hipotecas del IPV, cesantías por certificados truchos. Hay una intención de no discutir este tema y meterlo en un artículo en esta ley que le llaman paquete fiscal beneficiando a Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Rivadavia va a seguir teniendo el mayor coeficiente negativo de la provincia sin ningún fundamento", aseveró.

Los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras).

En ese sentido, Mansur sostuvo que es caprichoso el criterio adoptado por el gobierno de determinar el coeficiente de equilibrio en base al impacto del crecimiento poblacional de los últimos 12 años para compensar a los departamentos que menos crecieron.

Sobre todo, se quejó de que no están contemplando otros cambios que se han dado en esta última década, como el hecho de que Rivadavia ya no es un departamento petrolero pero recibe menos coparticipación por considerar que cobra regalías. "En Rivadavia en 1996 se nos aplicó el mayor coeficiente negativo porque teníamos regalías petrolíferas. Hoy eso cambió porque se produce poco petróleo en Rivadavia. Además vamos a vivir la privatización de áreas de YPF que se van a cobrar con regalías, por lo que los ingresos vana disminuir aún más. El ministro sabe que Rivadavia es el municipio más perjudicado", esgrimió.

Además, se quejó de que la solución que le propone el ministro es acompañar esta ley para luego discutir cambios en el futuro. "El ministro Fayad reconoce que Rivadavia está perjudicado y mucho. Lo conoce. Pero dice que es urgencia modificar el tema de coparticipación por el tema de población. Nosotros no vemos la urgencia. Si se abre hay que ver el fondo para que la distribución sea equitativa. Entonces dice que 'votemos esto y después vemos el fondo'. Yo he sido legislador y sé que cuando te dicen eso de que el planteo lo vamos a tratar en una próxima ley es nunca", esgrimió el intendente Ricardo Mansur.

"Cuando dejamos de percibir regalías quedamos con una coparticipación muy baja. Perdemos 1971 millones por año. Esto empezó por el año 2010 y hoy cobramos casi el 20% menos, alrededor de 1900 millones de pesos", subrayó el jefe comunal y lamentó que el gobernador se niegue a reunirse con él.

"Yo esto lo quería charlar antes con el gobernador porque los intendentes merecemos una explicación cuando se toca la coparticipación. Quería expresarle el pensamiento de nuestro departamento. Él ha hablado a través de un proyecto de ley donde tiene la firme intención de darle más dinero a unos departamentos, menos a otros y mantener un coeficiente negativo para nuestro departamento en montos muy grandes que perjudican directamente a nuestros 63 mil vecinos", cuestionó.

"Desde el mes de enero el Ejecutivo viene diciendo que va a mandar una ley para modificar coeficientes. Pero ese proyecto debería ser en forma individual. No puede ser que Luján, Rivadavia y Maipú sean justo los más perjudicados. Justo coincide que son todos de la oposición. Creo que el gobernador es de todos los departamentos y debe tomar conciencia de que nuestros vecinos no pueden cobrar un monto per cápita diferente y tan bajo. Cada niño de Rivadavia, que son más de 10.000, va a recibir 80 mil pesos y el promedio es 130 mil pesos. ¿Por qué 50 mil pesos menos? Hay que tener sensibilidad, justicia", remarcó en MDZ Radio.

"Tienen entender que hay un departamento que pierde mucha plata y se le saca a otros para beneficiar a otros tres que son de Cambia Mendoza. A Godoy Cruz 1200 millones más mas los 5700 que venía cobrando de más. Todo eso por afuera de lo que lo que le corresponde. Las Heras también. Me parece injusto que Rivadavia pierda y otros departamentos reciban incrementos importantes", finalizó y le pidió a los legisladores rivadavienses que voten pensando en sus vecinos y no traten de justificar su voto con promesas de que en el futuro se atenderá la situación.