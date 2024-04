El bloque bonaerense de los diputados libertarios “díscolos” que apoyaron la marcha universitaria

En la previa de la Marcha Nacional Universitaria; por la cual decanos, docentes y estudiantes de las universidades públicas junto a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron frente a Plaza de Mayo en contra de los recortes presupuestarios para las Casas de Altos estudios ; uno de los bloques libertarios de la Legislatura bonaerense pidió al gobierno nacional que cumpla con la obligación del “financiamiento” a las Universidades públicas.

Foto de familia en el Recinto de los diputados libertarios "díscolos" del bloque "Unión Renovación y Fe"

Mediante un comunicado, el bloque “Unión Renovación y Fe” comandado por Gustavo Cuervo, dejaron un mensaje marcando diferencias con Javier Milei y con los libertarios "puros", conducidos por el diputado Nahuel Sotelo, que salieron a bancar al presidente.

En el comunicado, con la firma de los nueve integrantes del bloque, los libertarios “díscolos”, “massistas” o “traidores”; como se los conoce en la Legislatura provincial por su cercanía con el gobierno de Kicillof, expresaron “su compromiso en defensa de la educación pública histórico orgullo de nuestro país”, manifestando así el apoyo a la Marcha Nacional Universitaria

Los diputados del bloque “Unión Renovación y Fe” destacaron que la embestida de Milei contra la sobredimensión, calificándola de “saludable discusión”; del estado “ de ningún modo puede afectar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales”. E instaron al presidente que cumpla con su responsabilidad de “proveer, financiar y supervisar la educación de manera de garantizar a todos los argentinos el libre acceso, la permanencia y el egreso en igualdad de oportunidades constituye una obligación irrenunciable del Estado, cualquiera sea el gobierno de turno”.

Comunicado del bloque de legisladores libertarios "Union Renovacion y Fe" en apoyo a la marcha universitaria

Cabe destacar que los diputados del bloque “Unión Renovación y Fe” Gustavo Sergio Cuervo (presidente de bloque), Carlos Fabian Luayza Troncozo (Vicepresidente Cuarto de la Cámara Baja bonaerense, por acuerdo con el oficialismo), Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi y Sabrina Inés Sabat ingresaron a la Legislatura bonaerense en el 2023 bajo el sello de la Libertada Avanza.

A excepción de la diputada Constanza Moragues Santos, ingreso en el 2021, y pego el salto al bloque de los “traidores” en diciembre pasado; luego de presidir (tras “apropiarse” del nombre del partido que llevo a Milei a la Primera Magistratura, desencadenando diferencias irreconciliables con el Diputado Nahuel Sotelo) el unibloque de La Libertad Avanza.

A todo esto, en su cuenta de “X” (ex Twitter”) la diputada Moragues, fue un poco más allá que sus compañeros de bloque posteando “Defender la libertad, no es incompatible con defender la educación pública. Y, defender el derecho a la educación, no es sinónimo de defender corrupción.” Cerrando con “Yo NO marcho, aunque sí celebro que al fin demos este debate.”

Leyenda

Vale agregar que los diputados libertarios del bloque “Unión Renovación y Fe” posibilitaron, con sus votos, que varios de los proyectos de Unión por la Patria pasen a comisiones, tengan media sanción y hasta sean convertidos en Ley

Entre los que se destacan, el proyecto de La Cámpora para modificar el índice de interés en las indemnizaciones laborales, rechazado por la oposición. Otro de los porotos que se anotaron con Kicillof, los libertarios “massistas” fue que posibilitaron la media sanción al proyecto de Ley que crea el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras; rechazado por un sector de la oposición argumentando que son obras presupuestadas, algunas en ejecución por lo que esos fondos frescos iban a ser utilizados por los intendentes, en su mayoría del peronismo, para hacer política.