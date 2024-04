Alfredo Cornejo respaldó a Milei y reveló su opinión sobre la marcha universitaria

Durante la inauguración del patio solar de la escuela Mario Pérez Elizalde, el gobernador Alfredo Cornejo hizo referencia a la marcha universitaria que fue convocada para este martes en todo el país. "Creo que es útil que se manifiesten en paz, en libertad y sin obstruir la libre circulación del resto. Son expresiones propias de la democracia", aseguró el mandatario al mismo tiempo que ratificó su apoyo a la gestión de Javier Milei. Además, afirmó que el "dietazo" de senadores es un símbolo negativo que atenta contra la cultura de cambio.

"Es importante que la educación y la educación universitaria sea de primer nivel en nuestro país. El desarrollo del país necesita de universidades cada vez más calificadas y eso creo que es útil que lo comprendan todos: gobierno, la universidad, sus autoridades y el gobierno nacional. Que comprendan las funciones sustantivas de la universidad", expresó Cornejo sobre la movilización de este martes 23 de abril, pero al mismo tiempo defendió la vocación transformadora de Milei en "un país que no crece hace casi dos décadas".

Cornejo habló sobre la marcha universitaria. ALF PONCE / MDZ

"Son datos de la realidad y tiene repercusiones fuertes sobre cómo se financian cada uno de los servicios, sean nacionales, sean provinciales o sean municipales. No es gratuito que no crezca el país y no es gratuito que no crezca la productividad de la economía, tiene repercusiones sobre la vida cotidiana de las personas", esgrimió.

En ese sentido expresó que "buena parte de los argentinos estamos apoyando que haya un cambio de régimen económico y la orientación general es positiva". Al mismo tiempo, reconoció que "hay medidas dolorosísimas, algunas justas y algunas injustas". "El ajuste no es necesariamente equitativo, lamentablemente debiera ser y muchos de nosotros queremos propender a que sea equitativo y hacemos aportes para que eso sea así", esgrimió Cornejo dejando claro que apoya al presidente pero cree que hay cosas que deberían hacerse de otra forma.

Al ser consultado sobre la cadena nacional que brindará Javier Milei, aseguró que no está al tanto de lo que dirá el presidente pero que en línea general cree que "Argentina necesita un cambio de régimen económico y de funcionamiento de la economía"

"Hace dos décadas que no crecemos, que producimos la misma riqueza y producir la misma riqueza durante tanto tiempo con millones más de habitantes tiene repercusiones de peor distribución, tiene repercusiones de mayor pobreza, de mayor deterioro social", manifestó.

"El gobierno lleva cuatro meses. Juzgarlo por cuatro meses no creo que sea razonable porque la verdad que advierto que la mayoría de la población comprende que en ese tiempo no se pueden solucionar problemas donde la base de inicio es muy muy mala", adhirió.

"Entonces tenemos una opinión, creo que se están haciendo cosas que debían hacerse, en algunas cosas ese ajuste es inequitativo y se paga mal, por ejemplo en el tema jubilaciones o el deterioro de los salarios", aseveró reconociendo que en estos meses han aparecido algunos "símbolos negativos". "Los símbolos negativos no ayudan a la comprensión de estos cambios económicos. Los símbolos siempre hay que cuidarlos porque aunque no sean significativos desde el punto de vista económico o fiscal y demás, sí son significativos desde el punto de vista de la creación de cultura y demás", expresó en referencia a episodios como el "dietazo" de los senadores de la nación que se triplicaron sus salarios.

"Se necesita que se comprenda la orientación a la que se quiere ir y símbolos de este tipo no contribuyen a la orientación, a comprender la orientación en la que no se quiere ir", finalizó Alfredo Cornejo.