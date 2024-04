Un senador libertario justificó la suba de sueldos con una insólita comparación

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, se refirió al polémico aumento de los sueldos en la Cámara Alta y sostuvo que los argentinos tienen un problema de "matemáticas" al marcar un paralelismo con la expropiación de YPF durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"Hay situaciones particulares de cada senador. Si la sociedad se escandaliza, tendrían que ir a buscar a los que votaron la expropiación de YPF y colgarlos en una plaza pública", disparó.

En esa línea, Paoltroni argumentó que el incremento de las dietas en el Senado no llega "ni a 5 millones de dólares al año" mientras que en el caso de la nacionalización de la petrolera fueron "16 mil millones dólares". "Los argentinos también tenemos un problema de matemáticas", planteó en diálogo con Radio con Vos.

De todas formas, el legislador oficialista se mostró en desacuerdo con la decisión que recibió gran apoyo en el recinto. "Toda esta situación me incomoda y me molesta. Está la confusión de quién estaba y quién no. No fue transparente. El reglamento dice que tenés que votar a viva voz si estás en contra", expresó.

Por otro lado, explicó por qué se ausentó durante la votación a mano alzada y sin debate. "Me dice la senadora (Vilma De Vedia): 'Vamos a comer algo'. 'Vamos', le digo. Se come ahí pegado al recinto, parado. Habían unos chicos repartiendo unos documentos y cuando estábamos comiendo con la comida en la mano, fueron centésimas de segundos", contó.

Por último, consideró que hay que modificar el reglamento para evitar este tipo de medidas, para que solo puedan realizarse con voto electrónico y debate, y anticipó que presentará un proyecto de ley para que "esto no vuelva a pasar nunca más".

La iniciativa se sumará a la presentación que realizarán senadores de Unión por la Patria para ponerle un techo a los incrementos salariales de funcionarios, senadores y diputados nacionales, entre otros.