La feroz crítica de una exasesor económico de Javier Milei al ajuste del Gobierno

El economista y exasesor de Javier Milei, Carlos Rodríguez, apuntó este domingo contra el ajuste y aseguró que "no es sostenible". Sostuvo que la economía va rumbo "a una depresión" y bajó las expectativas sobre una recuperación de la actividad.

Sobre el plan de ajuste del Gobierno, Rodríguez subrayó que se basa en "simplemente no pagar" y que está enfocado en base a una sola variable que es la tasa de inflación. Ahondó que ese es el motivo por el que Milei recortó transferencias a las provincias y suspendió la obra pública.

Sin embargo, el economista insinuó que no hay señales para una posible llegada de inversiones. Y añadió: "La única señal es 'escondé la plata que tenés porque te la sacan'".

"Estamos yendo a la depresión y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión. No veo al campo recuperándose, sino a sectores de la minería y el petróleo que están operados por grupos concentrados del extranjero", afirmó en diálogo con La Nación.

En esa línea, Rodríguez cuestionó la licuación de un "50% de los haberes" a los jubilados y la reposición del impuesto a las ganancias: "Están los liberales gobernando, no los peronistas".

"Por más que cuenten la historia de que es culpa de Massa y los Kirchner, generaron una recesión de la gran flauta. Al mercado no lo va a convencer de otra cosa", insistió.

Luego, embistió con dureza la decisión de Milei de no incluir en la ley ómnibus una reforma del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y consideró que el motivo es porque "está Mauricio Macri atrás".

"Y es obvio. Milei no toca nada. Es un cagón, a pesar de todos los gritos que da. Caga a la gente, pero no da la cara. No contesta el WhatsApp y se acabó. Milei es un cobarde", sentenció sin filtro.