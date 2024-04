Alfredo Cornejo aseguró que Mendoza tiene un gran potencial minero y que la actividad será "sustentable"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, continuó este sábado con su agenda minera. Durante el mediodía, formó parte de la disertación del analista en Exploration Insights, Joe Mazumdar, a quien definió como "uno de los número 1" de la minería a nivel mundial. Fue en el marco del Mendoza Mines & Wines, realizado en Casa David Wine & Horses, en el Valle de Uco. Tras su paso por Chile, esta fue la segunda vez que Cornejo formó parte de una actividad junto a Mazumdar, con quien compartió una reunión en su viaje a Canadá, semanas atrás.

Tras haber escuchado la exposición del experto en minería, Alfredo Cornejo destacó que "estamos logrando conocer bien la temática. Mendoza no viene desarrollando la minería, pero tiene una gran potencialidad. En el mundo hay mucho apetito por el cobre y todos los minerales críticos, que son útiles para el cambio climático. Si queremos hacerle un bien al mundo, tenemos que cambiar la matriz energética, no depender del petróleo y tener más energías limpias. Esas energías limpias necesitan de minerales para almacenar la energía y para transportarla. El cobre es un gran mineral para transportar la energía y Mendoza tiene muchísimo cobre".

Sobre las dudas que genera este tipo de actividad en la sociedad mendocina, Cornejo enfatizó en que "en el mundo ya se extrae el cobre con métodos mucho menos invasivos. Se extrae con métodos de flotación que permiten cuidar el medio ambiente, reciclar el agua, entre otros beneficios. Estos mecanismos son compatibles con la legislación vigente en Mendoza. No tenemos que modificar nada de nuestras leyes para extraer el cobre. Esto es una oportunidad para Mendoza. Porque hay una demanda enorme de cobre en el mundo y en nuestra geografía tenemos mucho de ese material".

Alfredo Cornejo junto al experto minero, Joe Mazumdar. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Está claro que la primera etapa del plan minero de Cornejo estará centralizada en un departamento donde no habrá oposición social. "Malargüe pide la minería y ahí hay cobre, entonces la primera etapa estará enfocada en ese lugar", pero luego buscará extenderlo a otros puntos de la provincia.

Sobre Joe Mazumdar, Cornejo valoró su experiencia: "El especialista que vino hoy a Mendoza es uno de los número 1 en el mundo sobre estos temas. Conoce cómo se financian los proyectos, cómo se accede a las tecnologías más modernas de extracción. Conoce perfectamente el mercado del cobre, que es donde nos queremos enfocar. Vino a ayudar y a contribuir para que conozcamos bien la actividad. Muchos empresarios mendocinos han dicho presente hoy porque ven a futuro que esta actividad tiene mucho potencial".

"Se sabe que en Mendoza hay cobre, pero estaba tachada con una lista negra de que no quiere minería. Y no es así: Mendoza quiere hacer minería sustentable. Y dentro de la minería sustentable encaja perfecto el cobre. Ya hacemos minería sustentable en Mendoza para producir alimentos, bebidas, vinos, entre otras cosas", comparó el gobernador.

Joe Mazumdar en su exposición en Casa David Wine & Horses. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Sobre la cargada agenda minera que lleva a cabo, con viajes a Canadá y Chile incluidos, a las que se suba la presencia de Hebe Casado en Australia, el jefe del Ejecutivo local destacó que "a Mendoza le está yendo muy bien en los distintos viajes que hemos hecho, porque el querer hacer minería sustentable nos vuelve a poner en el radar, en el mapa. Entonces nos invitan desde muchos lugares para ver cuan serio es nuestro proyecto, si no se va a frustrar, si no se va a cortar. Y generamos expectativa a donde vamos"

Finalmente, aseguró que con un plan de gobierno ordenado y eficiente no alcanza: "Nos hemos propuesto un programa de gobierno en el cual mejoremos las funciones del Estado, que la Seguridad y la Justicia funcionen mejor, que la educación también lo haga. Pero no es suficiente: sabemos que tenemos que hacer algo por la economía. Y con la minería sustentable para extraer cobre podemos reestablecer una actividad que no estábamos haciendo y que nos traerá beneficios económicos a los mendocinos".