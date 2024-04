Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y un periodista que cuestionó a su padre

En medio de los actos y homenajes por el Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió a su padre en las redes sociales. Definido por la propia vicepresidenta como "un héroe de Malvinas", Eduardo Marcelo Villarruel combatió en la guerra de 1982. Villarruel salió al cruce de quienes quisieron manchar el nombre de su padre en redes sociales.

"Faltar a la verdad y al respeto a un veterano de Malvinas solo puede provenir de quien como vos chapotea en el barro", le respondió la vicepresidente al periodista Ari Lijalad, quien aseguró que Eduardo Marcelo Villarruel en realidad no es un veterano condecorado porque "no reúne los requisitos".

Villarruel continuó: "La condecoración que le denegó Balza no era para mi padre, la pidió para sus subordinados de la Compañía de Comandos 602. Mi padre se excluyó del pedido, como corresponde a un superior que vela por sus subordinados. Ahora sí saludos y a los héroes de Malvinas ¡Gracias!".

Además, afirmó que su padre fue efectivamente condecorado. "Además pidió otra condecoración especial para sus subordinados por ser la Compañía con mayor cantidad de muertos. Se la denegó el general traidor que les gusta a ustedes", agregó.

Acto central de homenaje a los caídos y veteranos

"Hay una caterva de personas que deben creer que todos somos de su condición. Pues no. Hay gente que es patriota, decente y que sostiene en los hechos la vida que declama en las palabras y mi padre fue uno. No me va a alcanzar la vida para agradecerle haberme transmitido los principios que tengo", cerró Victoria Villarruel la defensa hacia su padre.

Más temprano, la vicepresidente escribió sobre la el Día del Veteranos y caídos en la guerra de Malvinas: “42 Aniversario de la Recuperación de las Islas Malvinas. En una operación militar impecable sin derramamiento de sangre enemiga nuestros militares izaron la Bandera Argentina luego de 149 años de ocupación inglesa. En esa operación murió el Capitán Pedro Giachino. Como hija de un Veterano de Guerra vaya mi eterna gratitud y recuerdo para todos nuestros veteranos. Todos los días son 2 de abril en mi corazón. #MalvinasArgentinas”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se emocionó esta mañana al recordar a su padre, un excombatiente de Malvinas, en el marco del acto central de homenaje a los caídos y veteranos del conflicto del Atlántico Sur, del cual se cumplen hoy 42 años.

Villarruel es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, fallecido en 2021, un veterano de Malvinas que fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que comandaba Aldo Rico. En varios momentos, la vicepresidente se mostró emocionada al igual que el presidente Javier Milei, quien luego brindó un discurso de reconocimiento a los militares que participaron de la guerra.

“Los familiares de los veteranos de Malvinas sentimos que finalmente existe un Gobierno que reconoce el inmenso sacrificio de las Fuerzas Armadas, que reconoce que el 2 de abril fue una gesta heroica para toda la República Argentina, y que el reclamo de soberanía va a seguir por siempre”, manifestó Villarruel al concluir el acto que se desarrolló en el Cenotafio ubicado en la Plaza San Martín, en Santa Fe y Maipú, del barrio porteño de Retiro.