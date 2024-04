El PRO sigue sumando soldados al Gobierno de Javier Milei

Tras perder la intendencia de Olavarría, quedando tercero en el municipio que supo gobernar durante dos mandatos consecutivos, Ezequiel Galli consiguió un cargo en el estado nacional como gerente de Relaciones Institucionales de la empresa estatal Corredores Viales.

El jefe comunal olavarriense llega al gobierno de Javier Milei de la mano del diputado nacional Diego Santilli, que previamente había logrado ubicar al frente de la empresa estatal encargada de gestionar la infraestructura y el tránsito en las rutas y autopistas , al ex legislador porteño del PRO José Luis Acevedo

Ezequiel Galli, ex intendente de Olavarría. Foto: Municipalidad de Olavarría

Por lo que el diputado nacional y ex precandidato a gobernador bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta, hoy distanciado de su ex jefe, consiguió sumar otro alfil en el gobierno nacional, afianzando el acercamiento del PRO con La Libertada Avanza.

Fuentes cercanas a Galli confirmaron a MDZ que la llegada del ex intendente de Olavarría, abogado especializado en temas ambientales, a Corredores Viales es una cuestión más técnica que política: “Ezequiel va a aportar su experiencia de gestión, durante los ocho años que estuvo al frente del municipio”, indicaron.

Si bien la designación de Galli fue a principios de marzo, la oficialización en el cargo se conoció en las últimas horas luego de que fuera confirmado por las autoridades de la empresa estatal que tiene a su cargo el mantenimiento y trabajo en más de 10 corredores viales de todo el país.

La llegada del referente de Santilli, en la Séptima Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, se produce en medio del aumento de 200% que tendrán los peajes en abril.

Vale agregar que Galli, tras perder de manera categórica la intendencia, quedando en tercer lugar a más de 10 puntos del candidato de Unión por la Patria Maximiliano Wesner, se fue de vacaciones un mes a Estados Unidos por lo que prácticamente no hubo transición en el municipio

Además, Ezequiel Galli no es el único ex intendente amarillo en el gobierno nacional. El primero en desembarcar fue el platense Julio Garro, designado a mediados de marzo por pedido del ex presidente Mauricio Macri, como subsecretario de Deportes de la Nación

Por lo tanto, no se descarta que en el transcurrir de los días, ante la falta de nombres de La Libertad Avanza para ocupar diferentes cargos en el gobierno nacional, se siga sumando tropa de Juntos por el Cambio, en especial del PRO, al gobierno de Javier Milei