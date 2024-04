Santiago Kovadloff: "Estamos delante de una nueva configuración de un neopopulismo"

A más de tres meses de haber asumido, la gestión de Javier Milei continúa estando envuelta en polémica. El pasado jueves, el Senado de la Nación aprobó un acuerdo por el cual se aumentarán sus dietas. El salario bruto pasaría de 1.9 millones de pesos a $6.674.360 si el senador percibe desarraigo. La decisión generó un gran malestar en el pueblo argentino, el cual reclama por obtener mayor visibilidad ante sus necesidad. La sociedad asegura continuar siendo abatida por el incesante ajuste, mientras que la clase política obtiene "privilegios" del Estado.

En consecuencia al complejo contexto económico y político que vive el país, MDZ Radio 105.5 FM se contactó con Santiago Kovadloff, filósofo y analista político, para obtener una mirada más crítica. Ante el fuerte aumento en el salario aprobado en el Senado, manifestó: "Las dietas aumentadas le garantizan a la presidenta del Senado la posibilidad de un diálogo orientado hacia el logro de los fines que el oficialismo necesita. El oficialismo no puede prescindir de un apoyo mayoritario del Senado y, sea cuales fueren los argumentos de la vicepresidenta para efectuarse de la responsabilidad de impedir ese aumento, de todas maneras esa abstención no obstruye un deseo de los senadores, que a su vez puede redundar en disposición al diálogo con el oficialismo para que este vea más cerca la posibilidad de concretar necesidades imperiosas de mayoría que tiene el gobierno".

Y señaló que "esto es, salvando las distancias específicas, parecido a lo que ocurre con la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. La candidatura de Lijo a integrar a la Corte es una demanda que el gobierno realiza para facilitar las posibilidades de impunidad para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cambio de votos que puedan garantizarle al gobierno también un terreno más despejado para llegar a donde quiere. Por último, dentro de estos niveles, no cabe duda de que el los senadores han tenido la posibilidad de aumentar su dieta, mientras que la inmensa mayoría de la población no puede. Con lo cual se crea una asimetría no solo económica, sino moral, entre quienes pueden recurrir al Estado para ver satisfechas sus necesidades y quienes no podemos recurrir al Estado para enfrentar la inflación".

El filósofo Santiago Kovadloff.

La "nueva" Argentina

En el marco del cambio drástico que sufrió el país ante el cambio de gestión, Kovadloff manifestó que "la inmensa mayoría de la población argentina impugnó al gobierno anterior y se inclinó por el actual en las elecciones de noviembre bajo el aliento que, a sus expectativas, le infundió un discurso por parte del presidente Javier Milei, que en aquel entonces se mostraba intransigente en un sentido general, con toda la casta que él impugnó por ser políticamente algo reñido con la moral. Ahora, creo que el Presidente está desplazando hacia el periodismo la caracterización de inflexibilidad moral que él impugnaba antes a la política. Ahora, la está haciendo recaer de manera absoluta sobre los periodistas. Con la dirigencia política, en cambio, está empezando a negociar, por lo cual el concepto de casta sufre fisuras y empieza a evidenciar matices que llevan a interrogarse acerca de la consistencia de esas convicciones que mantuvo en la campaña".

El filósofo aseguró que "estamos delante de una nueva configuración, por lo menos parcialmente, de un neopopulismo". Y explicó que "el populismo se vale de un discurso que aspira a señalar en una dirección y en los hechos se procede de otra manera. Creo que el gobierno está procediendo en el orden político de un modo que compromete la consistencia ética que se arrobó en su campaña porque está pactando con quienes consideraba intratables y está acusando a la prensa. El Gobierno está tomando frente a periodistas que son personas de una idoneidad absoluta, como Morales Solá, una postura crítica que traduce no discrepancia, sino intolerancia y aversión a la libertad de opinión. Esto es muy peligroso y es una característica que el populismo kirchnerista ejerció implacablemente durante sus 20 años de gobierno".

Por último, Santiago Kovadloff opinó que "si el éxito económico del presidente Javier Milei se llegara a producir y en unos meses, además de ver bajar la inflación, empezamos a ver que se acrecienta el poder adquisitivo de la sociedad en sus niveles más desfavorecidos; es probable que muchas concesiones éticas tengan lugar a cambio de la estabilidad económica. Es muy peligroso para el porvenir de una democracia republicana que la ética tenga precio".

