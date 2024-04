Casta: por sus frutos los conoceréis

Sin dudas todos nos sentimos engañados, frustrados, con esa sensación similar a cuando se atraviesa un acto de violencia sobre nuestra persona, nuestros derechos y garantías, sí, una violación. Con el dietazo que llevaron adelante luego de que la Cámara alta estuvo un mes sin realizar una sesión ordinaria como la que practicaron en menos de tres horas.

"Entre gallos y medianoche", así actuaron los senadores nacionales

La Inteligencia Artificial nos dice: "una expresión popular en español y latinoamericano. Su significado se relaciona con situaciones en las que una o varias personas están tramando algo a escondidas. Lo hacen en un ambiente poco claro o visible, y posiblemente en horas inapropiadas, cuando hay poca gente presente", y continúa: "En resumen, se refiere a acciones realizadas en secreto, a espaldas de los demás o incluso a traición".

Si ves un ladrón a punto de robar, avisás, prevenís, lo denunciás, seguro que como buen vecino lo harías, pero nuestros senadores, ya lo sabían. La vicepresidenta lo reconoció, a confesión de parte relevo de prueba. En labor parlamentaria se sabía, pero nadie avisó.

Espíritu de cuerpo

Así funciona la "casta" y se acabó el relato, no hay justificación. La hipocresía de quienes dicen que no lo votaron, tan culpable como el que ve al ladrón y no dice nada. Son honestos o no son honestos. Se dieron un aumento con una resolución, o sea, que pueden dejarla sin efecto con otra resolución. Ninguno de los otros poderes puede cambiar esa resolución, solo "ellos", es de su potestad exclusiva.

El pueblo puede cambiarla

El pueblo tiene el poder, reclamemos, viralicemos el pedido "por la revolución del aumento", que sea tendencia, que moleste, que les de vergüenza a todos los senadores. No vale que ahora donen o resignen cobrarlo, no, hoy deben presentar otro proyecto y llevarlo al recinto, y que todo el pueblo pueda contar las manos que se levanten a favor y en contra.

Podemos hacerlo, la fuerza del pueblo lo puede.

