Atención docentes: el SUTE aceptó la oferta y este será el aumento salarial

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó la oferta de aumento salarial para el segundo trimestre del 2024 que realizó el Gobierno provincial en el marco de las paritarias. De esta manera, los docentes tendrán subas del 10% en sus sueldos para los próximos tres meses, además de bonos que van de los $ 35.000 a los $ 11.000. En concreto, aceptaron la primera propuesta del Ejecutivo. La votación fue 114-74 a favor.

Los representantes del Ejecutivo provincial habían ofrecido dos propuestas salariales al gremio docente, cuyas autoridades decidieron someter a votación de los afiliados en plenarios departamentales y este viernes en un plenario provincial. Durante el encuentro desarrollado en Las Heras, los delegados se inclinaron por la primera opción.

La primera alternativa consistía en subas del 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024. Además se propone pagar sumas no remunerativas y no bonificables de $ 70 mil en abril, $ 50 mil en mayo, $ 30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En tanto, para los agentes que superaron ese umbral salarial los bonos serán de $ 35 mil en abril, $ 25 mil en mayo, $ 11 mil en junio. Esta propuesta fue la aceptada.

A su vez, la segunda alternativa establecía un 11% abril, 11% mayo y 11% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024 y no contemplaba el pago ninguna suma no remunerativa ni bonificable para los próximos meses. El gremio finalmente desestimó esta opción.

La resolución se tomó tras una larga deliberación en el plenario realizado en Las Heras y votación terminó siendo 114 a 74 a favor, ya que no había consenso entre todos los delegados de las diferentes seccionales departamentales.

Por otra parte, desde el Gobierno aseguraron que a la propuesta se incremento salarial se le suman mejoras propias del sector, entre las que se incluye el incremento del salario mínimo docente provincial garantizado que para el mes de marzo fue de $290 mil. Será de $325 mil para abril, para mayo de $350 mil y $365 mil para el mes de junio. También habrá mayor reconocimiento para los docentes con cargos directivos o jerárquicos. Adicionalmente, se efectúan mejoras para docentes que trabajan en escuelas de frontera, escuelas albergue y aquellos en que tienen 100% de zona.

El SUTE adhiere a la marcha de abril y va al paro en mayo

En la votación también se levantó la mano en favor de formar parte de la marcha universitaria del 23 de abril; de realizar una concentración el feriado del 1º de mayo; y de adherir al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) del 9 de mayo próximo.