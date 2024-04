Un senador oficialista contradijo a Victoria Villarruel sobre el aumento de sueldos

El senador nacional de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, contradijo a la titular de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien aseguró que este jueves que "los senadores de todos los bloques" habían pactado un aumento de su sueldo, que se concretó a mano alzada y sin debate previo.

"Todos en La Libertad Avanza votamos en contra. Yo no he autorizado ningún arreglo y tengo entendido que nuestro bloque no lo firmó", aseguró en diálogo por LN+.

Hoy, tras el incremento de la dieta en el Senado, Villarruel salió a despegarse de la polémica decisión que le otorga un incremento por encima de 4,5 millones de pesos mensuales. "Es legal y no tengo herramientas para frenarlo", explicó tras las críticas.

Pagotto a Villarruel: "Tendrá que corregir su percepción"

En ese marco, Pagotto aclaró que no sabía que el proyecto iba a presentarse ya que apareció "sobre tabla", es decir, por fuera del temario definido con anterioridad.

"No figuraba en el orden del día. Cuando se presentó para tratar sobre tabla, tampoco lo voté", siguió y contó que encontró una copia del proyecto en su banca "cinco minutos antes" de que se aprueben los aumentos.

Finalmente, el legislador se refirió a los dichos de Villarruel y consideró que debería retractarse. "Tendrá que corregir su percepción de las cosas. Porque yo ni siquiera estaba enterado, ni me interesa. Yo estoy acompañando un proceso.

Y me guste o no, estoy alineado ahí. Creo que no era oportuno", sentenció.