Oscar Zago reveló el principal conflicto de La Libertad Avanza en Diputados tras la polémica con Marcela Pagano

Oscar Zago dio detalles de lo que sucede adentro de La Libertad Avanza tras la polémica de la Comisión de Juicio Político y reiteró que Marcela Pagano sigue siendo la presidenta del cuerpo, pese al desaire de Martín Menem para desconocer su designación.

En una entrevista con TN, el expresidente del bloque de Diputados explicó que se firmó un acta el miércoles pasado donde se eligió todas las autoridades y quedó constatado el nombramiento de la legisladora.

Zago argumentó que se actuó de manera correcta en todo momento y que la única manera en que se pueda elegir a otra persona al frente de dicha comisión es si Pagano renuncia.

"No se puede elegir nuevamente la comisión de Juicio Político, porque ya está correctamente elegida. O sea que si Marcela toma la decisión de dar un paso al costado, el bloque que le corresponde a la presidencia tiene que elegir a un nuevo presidente por la renuncia", explicó.

Asimismo, Zago reveló que habló con Pagano antes de que tuviera que ser internada este miércoles por la noche por una descomposición y aclaró que ella no tenía en mente no continuar al frente de la comisión.

También se refirió a los rumores que indicarían que "Bertie" Benegas Lynch pica en punta para presidir la comisión de Juicio Político y señaló que el legislador no integra ese cuerpo.

"Dentro de los pedidos para integrar la comisión, yo no lo tenía a Benegas Lynch. No la había pedido él como para integrarla, y menos para presidirla", sostuvo.

Por último, reiteró sus críticas contra Menem y consideró que "se podría haber actuado de forma más prolija". "A mí me avisaron media hora antes, me llamó Martín y me dijo que no había un acuerdo que Marcela sea la presidenta. Yo creo que lo correcto hubiese sido mínimo avisar 12 horas antes", cerró.