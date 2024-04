La Junta Electoral bonaerense busca eliminar la “trampita” de la que abusó un frente político

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires detectó en las elecciones del 2023 una “reproducción” importante de candidatos a legisladores provinciales que accedieron a sus bancas en la Legislatura bonaerense por una Sección Electoral que no es la correspondiente.

Si bien no es algo nuevo en el mundo de la política bonaerense, los legisladores, amparándose en la Constitución provincial que no especifica que deben ser representantes exclusivos de una Sección, afirman que son representantes de los ciudadanos de la provincia y no de una Sección en particular.

Recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Por lo que no es de extrañar que un senador oriundo de la Octava sección renueve su banca por la Tercera como es el caso del legislador kirchnerista y dirigente sindical, Omar Plaini. En el 2019 entró a la Legislatura bonaerense representando a los vecinos de la Octava y en el 2023 renovó el cargo presentándose como candidato de la populosa Tercera Sección.

En las elecciones del año pasado la proliferación de candidatos que se presentaron por un distrito que no es el suyo se desmadro. Las autoridades de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires detectaron una sobredimensión de inconsistencias en las listas de los diferentes frentes electorales; alertando que en una de las agrupaciones políticas observaron que la mayoría de los candidatos no pertenecían al distrito por el cual se postulaban.

Por este motivo, la Junta Electoral bonaerense buscará desalentar en las elecciones del próximo año esta práctica, que si bien es avalada por la Constitución provincial, termina siendo desleal hacia los ciudadanos que emiten su voto pensando que van a ser representados en la Legislatura por un legislador que conoce la problemática de la Sección.

Mediante la Resolución Técnica 151/24, la Junta Electoral provincial informó que a partir de 2025 darán aviso al Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia y al Ministerio Público Fiscal, para que tomen cartas en el asunto si detectan irregularidades que afecten el 40 % o más de la lista de precándidatos oficializadas por las autoridades partidarias.

Una fuente de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires a la que tuvo acceso MDZ, afirmó: “Lo normal es que ese tipo de candidatos no represente el 10% de las listas. Lo del año pasado fue de terror, uno de los frentes electorales presentó la lista con más del 50% de precandidatos paracaidistas”. La declaración es en clara alusión a la lista presentada en las PASO bonaerense por La Libertad Avanza.

Esto quedó evidenciado tras la ruptura de una parte importante de los legisladores electos en la provincia de Buenos Aires por el espacio que llevó a Javier Milei a la presidencia. Dividiéndose entre “los puros” que conformaron los bloques legislativos de la Libertad Avanza y “los traidores” fragmentados entre los legisladores “recolectados” por Kikuchi en la campaña que formaron los bloques legislativos “Unión Renovación y Fe” de 9 diputados y 3 senadores, afines al oficialismo provincial, y los unibloque en el senado y diputados “Buenos Aires Libre” que responden a la diputada Nacional y excandidata a gobernadora, Carolina Piparo. Parte del bloque de diputados "Union Renovacion y Fe", afines al gobierno provincial

Del bloque de “los libertarios massistas”, como se los conoce en los pasillos de la Legislatura bonaerense, de los ocho diputados que ingresaron en el 2023 solo Sabrina Sabat representa a los ciudadanos de la Quinta Sección electoral por la cual fue elegida.

Mientras que en el Senado de los tres senadores que pertenecen al bloque “Unión Renovación y Fe”, al igual que en la Cámara Baja, solo un legislador representa cabalmente a los ciudadanos de la Sexta Sección y es el presidente del bloque Sergio Vargas. El caso más emblemático de esta anomalía es el de Carlos Kikuchi, quien fuera uno de los principales armadores de Milei, se aseguró ingresar por la Segunda, cuando es oriundo de la Primera.

En cuanto a las legisladoras que responden a Piparo, ninguna pertenece a la Sección por la cual consiguieron sus bancas. Tanto la senadora Betina Riva, entro por la Tercera; como la diputada Jazmín Carrizo, entro por la Primera, son oriundas de La Plata es decir de la Octava Sección. En tiempos de campaña Carlos Kikuchi, Carolina Piparo y Sebastián Pareja

En lo que tiene que ver con los Legisladores “puros” de La Libertad Avanza, de los cinco diputados que ingresaron en el 2023, solo Agustín Romo no pertenece a la Sección por la cual asumió su banca en la Legislatura bonaerense

Un legislador libertario puro, contó a MDZ: “Cuando salíamos de recorrida por el territorio a los que nos había traído Kikuchi le teníamos que comprar un GPS porque no tenían ni la menor idea de donde estaban”

Lo cierto es que lo de los legisladores “paracaidistas”, como se los conoce en la jerga legislativa, no es exclusividad de un solo frente político. Es algo puesto en práctica por todos los partidos y frentes políticos, que completan sus listas con algún “paracaidista” que no puede quedar afuera.