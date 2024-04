Cuál es el riesgo que deberá evitar Javier Milei con la motosierra, según Hernán Lacunza

El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, realizó un balance de la política del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que hubo avances en materia económica al despejar los peligros de una futura hiperinflación o default.

"Hoy estamos que el primer día del Gobierno, porque se heredaron reservas negativas, la brecha de 150%, una inflación reprimida que era explosiva. Toda esa primera parte del programa se lo encaró de entrada, y hoy tenemos una brecha en 20%, reservas netas", aseguró por TN.

Sin embargo, el economista señaló que la "combinación de motosierra, freezer y licuadora puede servir un cuatrimestre, pero no un año" y, en ese sentido, advirtió cuál es la principal precaución que debe tomar el oficialismo.

"Existe el riesgo de pensar que lo que nos trajo hasta aquí luego nos va a llevar hasta allá: que algo rinda los primeros cuatro meses no quiere decir que seguirá en el segundo cuatrimestre", explicó.

El exfuncionario de Mauricio Macri que el gobierno se equivoca al "desestimar las críticas" sobre un tipo de cambio "que se va atrasando todos los días".

"Cuando dicen que no se preocupan porque la inflación está bajando y el mercado convalida porque el Central acumula dólares, ahí digo ojo, porque muchas veces el mercado también se come la curva. Ahora, cuando es el gobierno el que se come la curva sufrimos 45 millones de argentinos", opinó.

"Si nos vamos a meter en un callejón que termina en una emboscada que es una nueva devaluación, estaríamos frente a un escenario letal. Sería resetear el modelo demasiado tarde. No cometamos ese error. Es comprar inflación baja en abril a riesgo de inflación alta en agosto", insistió.

Por último, Lacunza consideró que el Gobierno "no puede seguir mucho tiempo" con las tasas de interés al 7% mensual y el dólar con un aumento del 2% con una economía donde la inflación corre al 10.

"Los ministros se enamoran de instrumentos que le dan resultado en un momento determinado. Existe la tentación de tomar riesgos", cerró el ex titular del Palacio de Hacienda.