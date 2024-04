Tras la sorpresiva foto peronista en el sur, un intendente le bajó el tono a las diferencias

Fernando Ubieta, intendente de La Paz, se refirió al reciente encuentro que causó ruido puertas adentro del Partido Justicialista de Mendoza, en el marco de las diferencias manifestadas públicamente en el último tiempo entre los miembros del peronismo local. Intendentes vs. La Cámpora es la disputa que, por ejemplo, se ha visto evidenciada a la hora de votar en la Legislatura.

Como contó MDZ, el sector de los intendentes, conformado por Matías Stevanato (Maipú); Omar Félix (San Rafael), su hermano Emir (ex jefe comunal); el intendente de La Paz, Fernando Ubieta; y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se reunieron este último lunes por la tarde en L'obrador, un restaurante de comida típica que está en Las Paredes, en el ingreso oeste al centro sanrafaelino.

En dicho cónclave decidieron dar un apoyo explícito a Stevanato en la disminución en el reparto de coparticipación, en el caso de que la Legislatura apruebe la norma tal como está planteada desde el Gobierno provincial para compensar a otros municipios que perdieron habitantes, como Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. También participaron legisladores provinciales.

Foto: Gentileza.

En diálogo con MDZ Radio, Ubieta le quiso bajar el tono a las especulaciones y aseguró que "diferencias en el peronismo ha habido siempre, como en cualquier partido político. Uno pertenece a una fuerza política donde hay vertientes con diferentes formas de plantear y de ver las cosas. Nosotros nos reunimos por un tema de gestión y para poder hablar sobre el tema de la coparticipación, que es lo que nos preocupaba".

Respecto a la ausencia de los otros otros intendentes, como Emir Andraos (Tunuyán), Edgardo González (Lavalle) y Celso Jaque (Malargüe), Ubieta señaló: "Había un intendente que no estaba en la provincia. Con los otros no se habrá tenido tenido la posibilidad de poder conversar e invitarlos a esta reunión... En el caso mío tengo una relación fluida con todos. Creo que entre los siete intendentes nos hablamos de forma normal y tranquilos. Estamos pensando siempre en la gestión y en tratar de darle una solución y una vuelta de rosca diferente a la mala performance a nivel político y que, obviamente, se ha reflejado en los números. En las elecciones no nos han acompañado, no hemos hecho un buen papel y la militancia nos exige un poquito más. Entonces me parece que es importante empezar a conversar".

Fernando Ubieta. Foto: MDZ.

En vistas a las elecciones partidarias del PJ, ante la consulta acerca de si le sería presidente del partido, indicó: "Es muy pronto para hablarlo. Me parece que hay un montón de temas importantísimos de gestión que tenemos que sentar a discutir y hablar. Lo he dicho en incontable cantidad de oportunidades: siempre he sido un militante del peronismo, trabajo para el peronismo y tengo la fortuna de ocupar el cargo más importante en mi vida, que es ser intendente del departamento de La Paz".

"Y después, como decía Perón, uno si es cura se acuesta pensando que al otro día se levanta siendo Papa... Cuando uno está en la política, siempre tiene la la aspiración de poder llegar, de poder conducir los destinos del partido y que la militancia lo acompañe. Luego, las cosas se van dando o no. De lo que sí estoy seguro es de que estoy para sumar y para aportarle al peronismo como lo he hecho en estos cuatro años que me ha tocado ser intendente, trabajando con diferentes facciones del peronismo. Se sabe bien que yo he estado muy pegado, muy cerca de Anabel (Fernández Sagasti) y de Lucas (Ilardo), gente a la cual yo quiero y aprecio. Obviamente, seguiremos tendiendo puentes y trabajando para poder conversar y para poder sacar adelante la provincia, que eso es lo que nos preocupa", completó el jefe comunal del Este.