“No me enteré”, la reacción de un intendente ausente en la llamativa foto del PJ

Una sorpresiva cumbre de dirigentes peronistas en el sur provincial agitó la interna del PJ mendocino. La foto que se difundió tras el encuentro expuso al nuevo sector conformado por cuatro intendentes que apunta a disputarle la hegemonía del partido al kirchnerismo. El jefe comunal de Lavalle, Edgardo González, reveló que no fue invitado al encuentro y remarcó que la dirigencia política debe enfocarse en gestionar sus municipios.

El flamante sector interno del PJ que salió a la luz días atrás está conformado por los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Fernando Ubieta (La Paz) y Flor Destéfanis (Santa Rosa) que también cuentan con el impulso del exintendente sanrafaelino Emir Félix y el exvicegobenador Carlos Ciurca.

Llamó la atención que en la foto que difundieron no estaban presentes otros jefes comunales peronistas como Emir Andraos (Tunuyán), Celso Jaque (Malargüe) y Edgardo González (Lavalle). Este último fue consultado por MDZ respecto a su ausencia y reveló que desconocía las razones por las que se reunieron sus colegas. “Ni sé cuál ha sido el motivo, sinceramente. No me enteré”, manifestó el intendente lavallino.

“Estamos centrados en enderezar el barco en mi departamento, en ver cómo podemos seguir trabajando en un momento muy difícil, muy crítico, donde tenemos que solucionar un montón de problemas que hemos heredado”, manifestó González.

En este sentido dijo que “estoy centrado únicamente en mi departamento, tenemos que resolver muchos problemas y fundamentalmente atravesar esta situación que es muy crítica, donde cada vez los recursos son menos y las problemáticas sociales son más”.

El dirigente peronista criticó que algunos sectores estén enfocados a discusiones o reagrupamientos internos en este contexto. “Hace poco pasamos muchas elecciones, creo que ahora es el tiempo de gobernar, de ver cómo entre todos podemos saltear esta situación difícil que estamos atravesando”, remarcó.

La pelea por la coparticipación

Respecto al proyecto impulsado por el Gobierno provincial para modificar la ley de coparticipación, Gónzalez alertó que Lavalle se verá perjudicada con el cambio.

“Nos afecta mucho a nuestro departamento, a pesar de que hemos crecido sobre la media, pero también tenemos gente de Las Heras y de Guymallén que vienen al municipio. Nosotros tenemos más de 10.000 km² de superficie y entre el 6 y el 7 por ciento irrigado y el resto es secano, por lo que cuesta mucho llegar”, consideró.

El intendente lavallino sostuvo que “lo que nosotros recaudamos es ínfimo en relación a los otros departamentos” e indicó que “hemos crecido y sería una pena que nos reduzcan la coparticipación”.