Elecciones en el Colegio de Abogados: "Queremos despolitizarlo"

El viernes 19 de abril son los comicios del Colegio Público de Abogados de Mendoza. Se trata de elecciones que serán seguidas de cerca ya que es un organismo que ubica a personas en lugares de decisiones importantes como el Consejo de la Magistratura. Será en la sede del Colegio en calle Pedro Molina 477 de 8 a 20. Se presentan tres listas de las cuales una es oficialista y dos son opositoras. Anabel Gazali, candidata a vicepresidenta en una de estas listas opositoras, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

Anabel Gazali, candidata a vicepresidenta del Colegio de Abogados. Lista 1.

Gazali integra la Lista 1, que se llama Foro Abierto, y expresó que "lo que nos representa es ‘abierto’. Abierto a todos los colegas, a todos los profesionales. Esta lista no tiene ninguna estructura política, no es el tema que nos unió". Y agregó: "Solamente el objetivo es revalorizar la función del abogado, de la profesión. Queremos lograr un colegio de abogados que nos represente, que represente nuestros derechos, y sobre eso armamos las propuestas y las bases de nuestra lista".

Lista 1 "Foro Abierto".

En cuanto a la relación de miembros de la lista con el Partido Justicialista, por lo cual dicen que la lista está ligada al peronismo, la candidata respondió que "desconozco por qué lo dicen. Somos un grupo de abogados que hemos trabajado a pulmón para armar algo que no esté representado en la política. Algunos podrán tener alguna ideología, pero no es el elemento que nos unió. Lo que pasa con las otras listas, no te podría decir nada porque no queremos politizar, sino sacarlo de la política".

Anabel Gazali expresó que hace muchos años litiga y, sin embargo, "nunca me sentí representada por el Colegio. Las conversaciones que teníamos en los pasillos de tribunales con otros abogados eran sobre que estamos muy ajenos a lo que pasa en el Colegio y no nos sentimos representados ni cuidados. Y así fue como surge la lista". Agregó que "es la primera vez que participo. Nunca he participado en absolutamente nada, solo he litigado".

"Participamos porque sentimos que el Colegio de Abogados, no nos representó y queremos revalorizar el ejercicio de la profesión. Cumplimos una función social muy importante, es el nexo entre el ciudadano a pie y las instituciones. Queremos que se respeten nuestros derechos, los honorarios profesionales, tener un Colegio que permita capacitarnos, crecer al lado de la digitalización, intervenir en la digitalización de los expedientes, acceso a jurisprudencia, asesoramiento legal para los jóvenes abogados".

Gazali añadió, en este sentido, que "si hablas con abogados jóvenes, recién recibidos, no saben a dónde ir a preguntar. Tendrían que ingresar a un estudio, pagar el derecho de piso como se dice, trabajar en ese estudio". Por otro lado, "también hablamos de la digitalización de la justicia, está el expediente digital. No solamente quien recién se recibe, sino abogados más grandes. No ha sido fácil pasar de un expediente papel a un expediente digital, no es fácil adaptarse a los avances tecnológicos. El abogado más grande no ha tenido ayuda.

Respecto de las acusaciones del año pasado en el proceso electoral, que involucró también al Colegio de Abogados por denuncias de manejos políticos, la candidata Gazali expresó: "Lo que pasó es lo que hace que no tengamos un Colegio de Abogados como el que aspiramos. Todos esos temas que no infunden lo que decimos, lo que queremos, como capacitación, participar en la formación del expediente digital. Queremos despolitizar el Colegio de Abogados. Probablemente muchos tengan alguna ideología política, pero no fue lo que nos unió. La política no es un tema nuestro". En cuanto a las diferencias con la otra lista opositora, Gazali dijo no haber tenido tiempo de ver las propuestas de la otra lista pero que lo que "nos diferencia de las dos listas, es que no representamos a ningún partido político. No nos hace bien".

La candidata expuso que la lista está compuesta por "abogados que han litigado y que litigan. No hay participación en el Estado. Facundo Marquesini, Pablo Chales, Valeria Ábalos en el Tribunal de Ética, María Marta Guiñazú, son un montón. Somos 30. Ha sido difícil, pero en todo momento nos sentimos acompañados por los colegas. Eso es lo que también nos ha dado fuerza, porque hay que lidiar con estructuras armadas. Hasta los videos que tenemos son hechos por nosotros".

Por último Gazali reiteró que "las elecciones son el 19 de abril, en la sede del Colegio en la calle Pedro Molina, de 8 de la mañana a 20 horas. Pueden votar todos los abogados que estén en el padrón. Se vota Directorio y Tribunal de Ética. En el Directorio hay que tener la cuota al día y para el Tribunal de Ética no es necesario".

