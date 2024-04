Marcos Peña describió qué tipo de liderazgo tiene Javier Milei y fue contundente

El exjefe de Gabinete Marcos Peña se presentó este lunes en una entrevista televisiva donde se refirió a los aspectos prácticos que debe poseer un dirigente que aspire a ocupar una posición de liderazgo. En ese marco, consideró que "hoy hay un gran problema de liderazgos en el mundo" y describió un nuevo perfil que, sin mencionarlo, parecía ir dirigido a la figura de Javier Milei.

Sobre los cambios que demandaría un líder, Peña consideró que debe estar más conectado con lo emocional en contraposición con las características de la tradicional figura dura del político.

"La humanidad se da golpes en la pared hace mucho tiempo con liderazgos mesiánicos. Hay mucha historia que demuestra que en realidad hay un problema con eso", sostuvo por LN+.

Allí, el exfuncionario de Mauricio Macri planteó que esa mirada responder a "un cambio sísmico de transparencia, complejidad y velocidad para el que el formato viejo personalista".

"Eso día a día va cambiando hacia una transparencia que es lo que genera una demanda por parte de la ciudadanía de autenticidad, incluso más que vulnerabilidad o de realidad", explicó.

Acto seguido y sin nombrarlo, agregó una definición que pareció ir dirigida a la figura de Milei: "Hay una idea de que no te escucho si no tengo percepción de que sos auténtico. De que ´me molesta menos que seas auténtico y muy conflictivo, a que no seas auténtico'".

"Obviamente estás hablando de Milei", le contestó el periodista. Peña evitó responder y completó su idea. "Muchos de estos liderazgos creo que en un punto a veces se entienden como fenómenos de oferta cuando son fenómenos de demanda. Hay algo que está pasando en la demanda que busca algo distinto a lo que había antes", cerró.