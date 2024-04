Los principales desafíos de la nueva titular de Vialidad Nacional en Mendoza

Los puentes caídos de la Ruta 40, la aletargada Variante Palmira y la promesa eterna de la doble vía a San Juan son algunas de las obras que deberá encarar la nueva titular de Vialidad Nacional en Mendoza, Emilce Lozano. Su nombramiento se confirmó al presentar el protocolo de invierno del Paso Internacional Cristo Redentor y este lunes empezó a rendir cuentas sobre la ejecución del resto de las obras.

En diálogo con MDZ Radio, aseguró que ve como "prioridad" la Ruta 40 y la Variante Palmira. "Hay que analizar toda la situación y plantearla en Nación para ver cuál va a ser la respuesta", manifestó la funcionaria. En este sentido, reconoció que aún hay mucha incertidumbre respecto a cómo se manejará el gobierno nacional respecto al desarrollo de obra pública.

"Desde ya que estamos en un contexto económico complicado, pero se continuará con la conservación como vienen haciendo desde siempre y trataremos de ver cuáles son los lineamientos desde Nación", esgrimió la funcionaria que llegó al cargo de la mano del gobernador Alfredo Cornejo.

Lozano es ingeniera y proviene de San Rafael. Durante 8 años estuvo a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial en la zona Sur y luego se sumó al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Ingresó a Vialidad durante el gobierno de Francisco Pérez y permaneció en el cargo jerárquico con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

Durante cuatro años de gestión, el anterior administrador de Vialidad Nacional Guillermo Amstutz no logró que se finalicen obras que llevan años de ejecución como los dos puentes caídos de la Ruta 40 en el tramo entre Luján y Tunuyán. Pero tampoco la ansiada Variante Palmira, que promete descomprimir el tránsito de transporte de cargas evitando que los camiones que tienen Chile como destino utilicen el Acceso Este y el Acceso Sur para atravesar el Gran Mendoza.

La obra de la Variante Palmira comenzó en el gobierno de Mauricio Macri.

"La intención es conseguir terminarla ya que tiene un gran porcentaje de avance. Entonces, creo que debemos apuntar a terminarla, obviamente eso sería un gran beneficio para todo el tránsito", señaló esta mañana Emilce Lozano en MDZ Radio.

"Tiene más del 80% de avance, es poco lo que le queda. La construcción de algún puente, algún tramo de carpeta, pero la mayoría de la carpeta está terminada. Las intersecciones son lo que está quedando", agregó la flamante funcionaria y reconoció que ya estuvo supervisando las tareas.

"Ya la he recorrido, he tomado conocimiento, me queda todavía ver cuáles van a ser las instrucciones desde Nación. Por lo pronto, acá desde la provincia vamos a solicitar fuertemente que la obra se termine", esgrimió.

Pero justamente es allí donde radican las principales dudas. No está claro aún cuál será la política de obra pública que llevará adelante la gestión de Javier Milei. Sobre todo en relación a las obras que ya estaban en marcha y que quedaron prácticamente paralizadas desde que llegó a la Casa Rosada.