El kirchnerismo empieza a hacer catársis mediática y acusan a Cristina por los chats de su hijo Máximo

“Estos pibes están todos locos, no pueden andar diciéndose eso por los medios”, exclamó un muy influyente referente de Unión por la Patria de la Tercera Sección Electoral sobre la discusión a cielo abierto que tiene como protagonistas a “las viudas de La Cámpora”, como él bautizó a Andrés “El Cuervo” Larroque y el hijo de los dos presidentes, Máximo Kirchner.

Este lunes se sumaron al “debate” Mario Secco, aliado de Axel Kicillof y Larroque, y Mariano Recalde, por parte de La Cámpora, quien también, como lo había hecho el diputado nacional, advirtió que “en el 2023 no hubo un candidato kirchnerista”, en obvia alusión a Sergio Massa.

Hace quince días, en la UOM de General San Martín, Kirchner había advertido de la incomodidad que le provocaban algunos cuestionamientos de sus antiguos compañeros de ruta y la frialdad que mantiene con Axel Kicillof, a quien no considera peronista. En la reunión armada por Gabriel Katopodis, y delante de varios testigos, además, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense había advertido que si él era un estorbo, no tenía ningún problema en “volver a Santa Cruz”.

Pero, además, tiró una bomba, casi catártica, delante de varios intendentes y miembros del peronismo provincial. Para él, la derrota electoral se dio porque los “candidatos no habían alcanzado a hablarle al pueblo peronista” y hasta deslizó su postura porque en el binomio nacional no había nadie representando al kirchnerismo.

Algo parecido dijo Recalde, reelecto al frente del peronismo porteño en una lista de unidad en la que Abal Medina quedó intercalado en cuarto lugar del consejo en representación de la minoría y otro sector, comandado por Laureano Quiroga, directamente prefirió no participar. “Son los mariscales de la derrota. Con los mismos hombres no podemos conseguir diferentes resultados”, advirtió.

Mario Secco, otro "familiar" herido por Máximo Kirchner y CFK.

“El candidato de Cristina era Wado de Pedro. El kirchnerismo no tuvo candidato en 2023”, dijo este lunes en declaraciones radiales el senador y presidente del PJ porteño. Inmediatamente, recibió una andanada de respuestas por parte de los históricos dirigentes del massismo. “Me parece que hay que pensar antes que hablar @marianorecalde”, le dijo Sebastián Galmarini en X, y cerró: “El candidato de todos fue Sergio Massa porque todos creímos que era la mejor propuesta. El encierro no fue la mejor propuesta en los últimos años, y si te sirve, te paso los resultados”, lo toreó.

Hace diez días, Malena Galmarini había dicho que Cristina Fernández de Kirchner "nos había echado" y recordó que su esposo había sacado más votos que el propio gobernador, agregando un poco más de leña al fuego encendido en la interna bonaerense. Al preguntarle por qué decían eso, ya que Kicillof había sacado más votos en octubre que el candidato presidencial, un aliado massista recordó que “puros, entre los votantes argentinos, Massa le ganó al Axel. No te olvides que para intendente y gobernador pueden votar los extranjeros, cosa que está prohibido para presidente”.

La respuesta, además de estadística, es una línea entre unos y otros. Malena Galmarini no asumió en el Grupo Banco Provincia porque Kicillof no aceptó las condiciones solicitadas por Massa en la negociación. Después vinieron las aclaraciones y las explicaciones, pero en concreto eso fue lo que sucedió. Por eso, ante este distanciamiento, se frisó, hasta que se recompongan las relaciones, la designación de Martín Marinucci al frente de AUBASA.

Hoy el kirchnerismo peronista renovador está atravesado por una fortísima interna en la que viejos familiares se pelearon hace tiempo pero todos quieren tener el favor de la mamá que sobrevivió. Muerto el padre, Néstor, ahora todos quieren que Cristina Fernández de Kirchner les dé su bendición, sin advertir que ella tiene solo un hijo metido en la política, justo el enemigo de ellos.

Según Secco, “no es bueno que Cristina mande mensajes por Whatsapp a través de otros compañeros que no respetan a algunos, eso te hace calentar. Porque vos sos un luchador que siempre estuviste dando la cara, que tuviste disciplina partidaria, compromiso con tu frente político y que después un cuatro de copas te mande un mensajito... hace calentar a cualquiera”, manifestó el intendente de Ensenada a Futuröck y agregó que “el respeto a Cristina lo tenemos todos, el tema es que muchas veces los que rodean a Cristina terminan haciendo pelotudeces”.

El sábado, en San Vicente, en un acto en el que participó el propio Kicillof, Larroque advirtió que "cualquiera que ose murmurar, conspirar o sembrar cuestionamientos extraños” contra el gobernador Axel Kicillof “en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo”. “¿Qué significa la conducción de Cristina? ¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?”, cuestionó Larroque. Asimismo dijo: “Yo no quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular, cuadros auxiliares de conducción, mesas de discusión, con debate, con programa, con método y movilización”.

“Me parece extraño que el Cuervo Larroque salga a cuestionar los métodos de Cristina. No es a través de Whatsapp como él dice. Hay que ayudarlo a Axel, ero no es momento de discutir liderazgos. No entiendo al cuervo cuando dice que hay un compañero que anda en cuestiones raras, pensé que hablaba de Guillermo Moreno, que es el que cuestiona a Axel todo el tiempo” le respondió Recalde.

"Sin quererlo, ahora todos le dan la razón a Gray y Zabaleta", se reía un dirigente gremial de peso en el ámbito provincial. Fernando Gray y Juan Zabaleta fueron los únicos dirigentes provinciales que se opusieron a la avanzada camporista en la Provincia, siendo el intendente de Esteban Echeverría el que mantiene el reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia por la votación virtual que provocó su salida de la conducción partidaria antes que finalizara su mandato en 2021.

Un amigo personal de Sergio Massa, sin embargo, fue el más filoso cuando recordó: "no había sido Juan Grabois el candidato de Cristina y de Máximo?..¿Por qué lo autorizaron a hacernos una interna?... ¿Esa interna la ganamos nosotros no?" se preguntaba irónicamente.