Corte Suprema: el latente secretismo en la disputa por las vacantes

El Gobierno nacional oficializó este lunes la postulación del juez federal Ariel Lijo para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de los cuestionamientos que despertó la propuesta en distintos ámbitos. Lo mismo hizo con la candidatura del académico Manuel García-Mansilla. En paralelo, se acortan los tiempos para que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) que desregula gran parte del Estado. Hasta ahora, el mensaje era que debía resolverlo la política y evitar la judicialización. Pero en las últimas horas la percepción es que difícilmente la política llegue a una solución.

El periodista Paulino Rodrigues charló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo planea avanzar la Justicia con las dos iniciativas propuestas por Javier Milei: "Lo que se dejó traslucir desde la Corte Suprema es que finalmente entienden que la negociación está trunca y que en ese contexto el fallo está al caer. Ese fallo podría llegar en los próximos 30 o 45 días. La Corte quiere escindirlo de la discusión de la Ley Bases, quiere que primero se produzca ésta para después, en todo caso, fallar. Otros dicen que quisiera hacerlo antes de la negociación de la Ley Bases para que, en todo caso, algún aspecto de ese capítulo fuera incluido por ley. Me parece que la principal objeción en muchas de las modificaciones va a ser justamente que no fueron hechas por ley, sino por el instrumento de un Decreto de Necesidad y Urgencia".

"En muchas áreas su implementación no están lo suficientemente justificado. Como lo es la modificación de muchos códigos que había dicho el famoso DNU y por lo cual la justicia laboral, por ejemplo, invalidó la gran parte de la reforma laboral que ahora sí va a estar instrumentada a través de la Ley Bases, aunque con algunas modificaciones", agregó.

El secretismo de la Corte

Rodrigues manifestó que "en el medio de todo eso está la mojada de oreja del Gobierno que intenta impulsar los dos pliegos a la Corte Suprema, que la Corte per sé tiene muchas diferencias, la de Ariel Lijo y la de Manuel García-Mansilla, que fue elevada en el día de hoy. "Hay un integrante de la Corte que cumple 75 años en diciembre de este año, que es Carlos Maqueda. Sin embargo, el Gobierno hoy deja traslucir quién va a ser su reemplazo, eso no ocurrió jamás. Siempre el pliego fue elevado cuando la vacante se produce, nunca cuando está por producirse. Entonces, algunos intuyen que lo quieren jubilar y algunos otros piensan que es un hombre que por ahí se desquita en los seis meses finales de su gestión y quizá produzca algunos fallos con impacto político, no necesariamente los que quiera Milei, sino tal vez contrarios a la posición de él".

Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.

"Todo esto creo que está enmarcado en ese contexto. Lo de Ariel Lijo parece haber recogido más respaldo de los que tenía hasta hace un mes. Todos tienen alguna razón para apoyarlo, eso dicen en el Congreso. Creo que lo más fuerte que se conoció el fin de semana fue que de los tres senadores de la provincia de Córdoba, los dos de la oposición, entre los cuales está el presidente del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, junto a Carmen Álvarez Rivero, han confirmado que no van a votar el pliego de Lijo, lo cual se suma a Alejandra Vigo, que ha pedido equilibrio de género y participación de la mujer, aunque no fue taxativa respecto a no votar a Lijo", sentenció el periodista.

