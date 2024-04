Aníbal Fernández sepultó a La Cámpora con una frase futbolera: "No han ganado nada"

La reorganización del peronismo, lejos de encontrar nuevos liderazgos, escala a nuevos niveles de tensión. El exministro de Seguridad Aníbal Fernández lanzó una ametralladora verbal contra La Cámpora, organización que lidera el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner. "No representan a nadie, no han ganado nada", disparó el exfuncionario.

“Todos estos pibes dicen tener una conducción y esa conducción reporta a sus familiares”, señaló Fernández esta mañana, en medio de la cruzada entre La Cámpora y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En una entrevista con Radio 10 también calificó a los militantes de la organización como una "manga de salames". "Están intentando perjudicar a Axel Kicillof", señaló el exfuncionario.

En ese escenario, propuso que "hay que correrlos para que no pueda seguir avanzando sobre las posibilidades ciertas de ser un candidato del peronismo”.

La Cámpora quedó en medio de la discusión por la conducción del peronismo.

“Uno tiene que alzar la voz y no callarse más la boca. Ya hicieron demasiado daño estos pibes. No representan a nadie, no han ganado nada y se amparan en los familiares para que, más o menos, les den la razón”, remarcó.

En su descargo contra la organización que conduce Máximo Kirchner, Fernández recordó: “He visto actos en los que habla el gobernador y atrás hay conductores sabe Dios de qué cosa, que solo tienen chapa porque la familia los acompaña, haciendo que no con la cabeza".

La feroz interna peronista que divide las aguas en Unión por la Patria

"En todo caso, decíselo en privado, ¿Qué tenés que hacerlo en público, quién sos?”, replicó el hombre de Quilmes. Estas definiciones se dan en un escenario donde distintos dirigentes ponen la mira en una serie de supuestos ataques contra Kicillof. El ministro de Desarrollo de la provincia, Andrés "El Cuervo" Larroque, indicó: “El que conspira contra Axel Kicillof en una joda extraña está”.

Pero la interna peronista no se limita al territorio bonaerense. Este lunes, el titular del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, desmarcó al kirchnerismo de la última derrota electoral y dijo que "no tuvieron candidato".

El que salió a contestarle fue rápidamente el cuñado de Sergio Massa, miembro del directorio del Banco Provincia, Sebastián Galmarini. "Me parece que hay que pensar antes de hablar. Y también ser honesto intelectual para no volver a repetir los mismos errores", comenzó.

"El candidato de todos fue porque TODOS creímos que era la mejor propuesta en un escenario electoral muy difícil. El encierro no fue una gran consejera en las diferentes ofertas electorales de los últimos años. Si te sirve, te paso los resultados", disparó.