José Luis Espert sorprendió y anticipó cuándo cree que la inflación llegará a un dígito

El diputado nacional de Avanza La Libertad, José Luis Espert, analizó la actualidad económica y adelantó cuando la inflación podría llegar a un dígito.

"El escenario más probable es que el segundo semestre sea mejor que el primero. Todavía vamos a estar abajo en cuanto a la actividad económica respecto al segundo semestre de 2023", planteó en Radio Rivadavia.

Rápidamente, agregó: "Pero no tengo dudas que va a ser un segundo semestre, donde la economía va a empezar a repuntar, los salarios reales también, y la inflación va a estar en un dígito".

Para Espert, uno de los aliados más cercanos de Javier Milei, "hay futuro y una luz al final del túnel". "No es un tren de frente que viene de frente, sino la luz de una Argentina diferente", insistió.

"En los países donde la gente vive bien no se discuten. No es tan difícil, sino, simplemente, imitar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Ese es el mérito del Presidente, no innovar, sino ir a donde ha ido todo el mundo que próspera", cerró.

La confesión de Espert sobre el impacto de la crisis

Días atrás, el legislador detalló cómo impacto la crisis económica en su vida personal y reveló los gastos que tuvo que recortar. Entre otros recortes, afirmó que tuvo que cambiar de prepaga “porque la anterior era muy cara y el servicio malo”.

"Con mi esposa acostumbrábamos a cenar dos o tres veces todos los fines de semana y ahora no, se cena una vez o ninguna. Y ahora compramos el café y la leche más barata", contó.

Incluso, afirmó que también se vio afectado el uso habitual de la indumentaria en su familia: "La ropa entre los hermanos se la empiezan a pasar entre ellos, como vamos a comprar ropa nueva porque te quedó chico el calzón”.

En ese sentido, Espert consideró que el ajuste "no es transitorio: ha venido para quedarse" y le pidió a los empresarios y sindicalistas que "se metan en la cabeza" que hay un cambio rotundo.