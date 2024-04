Una mirada distinta sobre el caso AMIA: "Ningún fallo ha resuelto que Irán fue el autor de los atentados"

En un fallo histórico, la Cámara de Casación Penal concluyó este jueves que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

Además, la sentencia sostuvo que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán, que se ha negado a lo largo de tres décadas a colaborar con la Justicia local para que pueda sentar en el banquillo a los acusados. Se trata de siete sospechosos que tienen pedido internacional de Interpol y están protegidos en su país. Las leyes argentinas exigen que estén a derecho y nombren abogado para ser juzgados.

Este viernes llegó el comunicado de la AMIA, que recibió "en forma favorable la afirmación que el atentado del 18 de julio de 1994 respondió a una decisión política de la República de Irán, ejecutada por la organización terrorista Hezbollah. Se enfocan en recordar que la sentencia reitera "lo que la propia Justicia argentina viene sosteniendo a través de números dictámenes hace décadas".

Horacio Lutzky, abogado, periodista y autor del libro "Iosi - El espía arrepentido", habló con MDZ Radio 105.5 FM y manifestó que "no es cierto que alguno de los dos fallos haya resuelto que Irán ha sido el autor de los atentados, como están informando la mayoría de los grandes medios del país. Lo que en realidad ha sucedido es que uno de los tres jueces, el magistrado Carlos Mahiques, antes de entrar a resolver sobre la cuestión que fue motivo de las apelaciones, hace una interpretación, toma elementos que fueron publicados respecto de otra causa, hace un análisis geopolítico y dice que cabe presumir que Irán es el autor de ambos atentados".

"El fallo se compone de tres votos, los otros dos en ningún lado suscriben lo que dice Mahiques, que fueron consideraciones previas. Entonces, se ha difundido en todos los medios varios fragmentos de la opinión de Mahiques, que se llaman considerandos. Después, cuando se abocan a resolver las causas, tenían dos temas a resolver que no incluyeron si Irán estaba o no estaba incluído. El fallo resuelve eso, pero el fallo no dice nada sobre Irán", explicó.

Y afirmó que "todo esto que se hizo es un recorte de la opinión del juez Mahiques, que en definitiva lo que hace es una elaboración doctrinaria, pero que no es una conclusión basada en pruebas del expediente judicial. No hay nada de eso, y menos que menos algo novedoso. Lo que hay es, y esto sí es de lamentar, una marcha atrás respecto de cosas que habían sido reconocidas en varias instancias anteriores, por ejemplo, el encubrimiento de la pista siria. La jueza Ledesma, de este mismo tribunal, fue contundente, es alevoso como se hizo ese desvío y eso tiene que ver con el entorno de Menem y con cuestiones geopolíticas".

Dentro del fallo que dictaminó la Cámara de Casación Penal, comentó que "confirman la condena de Galeano y de otros fiscales, jefes policiales, pero le bajan sustancialmente la pena con consideraciones que son realmente llamativas. El mismo juez Mahiques dedica varias páginas a compadecerse de Galeano. Entonces, más o menos lo que está diciendo es que se equivocó, cuando en realidad está recontra probado que hubo un concierto de voluntades para encubrir. Dos de los otros jueces hacen hincapié en que no fue obra de la naturaleza de la casualidad, y se decidió obstruir la investigación".

Lutzky opinó que "con los titulares de los diarios parece que se resolvió la causa AMIA y que se le puso por fin un sello de justicia. Están diciendo cualquier cosa".

La versión de los hechos de Horacio Lutzky

El abogado y periodista sostuvo que "presentan los atentados como algo que no se sabe por qué pasó. Lo primero que hay que decir es que los tres atentados, 1992 la Embajada, 1994 AMIA y 1995 la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, están conectados. Entre 1991 y 1995 se desarrollaba un operativo internacional prohibido, por Naciones Unidas, pero del que participaba el menemismo con Estados Unidos, que era traficar armas a la ex Yugoslavia clandestinamente. Por supuesto que Estados Unidos sabía, es inverosímil pensar que no cuando salían barcos cargados con miles de toneladas y además están las pruebas, y Menem era el articulador de esta parte".

"En esa red participaron agentes sirios, iraníes, esos mismos personajes tuvieron un grado de involucramiento en los atentados y hubo una orden de no investigar porque, en definitiva, miles de kilos de explosivos se concentraban a 15 minutos de la AMIA en el puerto de Buenos Aires. De ahí salió, por ejemplo, un volquete que se dejó cinco minutos antes de la explosión en la AMIA, que fue dejado por Nassif Hadad, que es del entorno estatista, que lleva también a Kanoore Edul, un señor muy vinculado a la familia Menem", agregó.

Por otro lado, mencionó que "la historia de la trafic no lleva a ningún lado. Tenés una cantidad enorme de testigos y sobrevivientes y ninguno de ellos vio la trafic insertarse contra el frente de la AMIA. Además, se anuló en pleno juicio el acta del hallazgo de un pedazo de motor. Se decidió bloquear la actuación de la Policía Federal y la SIDE en la zona liberada que hubo en los tentados. Los servicios tenían puesto un topo en la comunidad judía que reportaba las condiciones de seguridad del edificio, los movimientos, las entradas, salidas. Al momento del atentado desaparecieron todos los efectivos de la zona, lo mismo que se habían hecho en la Embajada. Hubo una decisión política de no investigar nada de eso porque hay una voluntad geopolítica".

Escuchá la nota completa