Víctor Fayad aseguró que el paquete fiscal "parte de la necesidad de volverse más eficiente en una crisis"

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentó un proyecto de Ley en la Legislatura para realizar diversas modificaciones en la normativa vigente que permita una mayor eficiencia de la administración. La iniciativa, que ingresó por la Cámara Baja, se articula en función de tres ejes estratégicos: gestión del recurso humano del Estado, manejo eficiente de los activos y participaciones de las municipalidades en los recursos de jurisdicción nacional y provincial.

Según se detalla, este proyecto de Ley se fundamenta en la necesidad de promover una administración pública más eficiente, transparente y adaptada a las necesidades actuales y futuras de la población. Las reformas propuestas apuntan a optimizar los recursos, mejorar la prestación de servicios públicos, y asegurar una gestión del recurso humano y de los activos estatales más eficaz. Con estos cambios, se busca no solo una mayor eficiencia administrativa, sino también fomentar el desarrollo sostenible y equitativo de la provincia.

El mandatario designado por Alfredo Cornejo dialogó con MDZ Radio 105.5 FM para analizar los ejes principales de la propuesta y qué buscan conseguir con su implementación. Fayad catalogó la iniciativa como un "un conjunto de artículos, algunos referidos a la gestión del recurso humano, otros referidos a servicios que presta el Estado, otros referidos a la forma de manejar los activos del Estado. Es muy diverso este producto de ir recopilando algunas restricciones normativas que nos impiden hacer alguna posibilidad de mejora y plasmarlo en un solo proyecto de ley. Son varios artículos sin un mismo eje, con lo cual es difícil poner un título. Es parte de la necesidad de volverse más eficiente en una crisis".

Una de las propuestas impulsadas dentro del proyecto busca incorporar nuevas limitaciones para las licencias sin goces de haberes de los estatales y se establece como causal de cesantía la presentación de certificados médicos falsos. El ministro aclaró que "en la provincia se presentan cerca de 5000 certificados al año, hoy no están sistematizados, pero estamos avanzando en un sistema que nos va a permitir tener un análisis mucho más fino de los organismos donde se presentan más certificados, los tipos de patología, la recurrencia de los empleados, quiénes son los profesionales que emiten mayor cantidad de certificados médicos. Eso nos va a hacer mucho más claro dónde poner el foco".

Víctor Fayad.

En ese mismo marco, otro punto que buscan limitar es la licencia sin goce: "Lo que estamos regulando acá es a partir de cuándo, desde su ingreso a planta, puede tomárselo. Hoy es a partir de seis meses, nosotros estamos pidiendo ampliar ese momento a partir del cual el empleado puede acceder esta licencia y también reducir la cantidad de veces o el espaciamiento de la forma en la cual los empleados se toman estas licencias. Hoy hay 2500 empleados en uso de esta licencia sin goce de haber".

Durante la jornada del pasado miércoles, el ministro reveló que el Gobierno provincial busca desprenderse del canal Acequia TV. Tras esta decisión, buscarán interés en el sector privado y si no hay alguien dispuesto a hacerse cargo de esa señal, no tendrán otro camino que no sea cerrarlo. Víctor Fayad manifestó que "no creemos que tenga que ser un servicio a prestar por el Estado Provincial. Hay muchos actores en en este rubro y no pensamos que la enajenación o el hecho de que el canal existe o no le aporta al Estado Provincial en algo en relación a su estrategia de comunicación. Viendo que el Estado provincial tiene que poner 30 millones de pesos todos los meses para el funcionamiento de un canal de televisión, por lo menos es para someter a discusión la necesidad que no nos siga costando fondos el mantenimiento de un canal de televisión".

Otra de las iniciativas apunta a mejorar la gestión de créditos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para aumentar la liquidez de la ejecución del plan de obras: No es la intención directa de este paquete el dimensionar un ahorro, sí lo es ordenar y redefinir cuáles son los servicios que tiene que prestar el Estado o no y cuándo los tienen que prestar o no. En el caso particular del IPV, la situación es que tiene un plan de obras que está en ejecución, por otro lado hay una escasez de recursos y hay activos que no son líquidos que puedan tener algún valor."

Dentro del proyecto, decidieron incluir una medida que incide en la coparticipación. Luego de meses de reclamos de los mandatarios municipales, el Gobierno provincial anunció una actualización en uno de los índices de la distribución de los recursos que busca modificar modifica el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional favoreciendo a los municipios que menor crecimiento poblacional tuvieron en la última década. El mandatario advirtió que "lo que pretendemos hacer es mitigar los efectos que ha tenido la tasa de crecimiento demográfico de algunos municipios entre el censo del 2010, que es el que se está usando el año pasado. y el Censo 2022, que es el que se publicó el año pasado.

"Nunca había habido semejante dispersión en la tasa de crecimiento demográfico del municipio, como lo hubo entre el 2010 y el 2022. Entonces, eso generó que aquellos municipios que más crecieron en población recibieran muchísima más coparticipación, porque el 65% de la coparticipación se reparte por población. Nosotros estamos modificando marginalmente este índice para mitigar los efectos del crecimiento de población. Los municipios que crecieron en población, arriba del promedio, van a recibir más que el año pasado, pero no tanto más. Es decir, lo que busca este coeficiente de equilibrio es justamente equilibrar, que es que los crecieron mucho, reciba más pero no tanto, y aquellos que cayeron mucho reciban menos, pero no mucho menos", detalló.

